Este Gallo canta; no cacarea

DEFENSA DEL PCV FRENTE A LA CORRIENTE PEQUEÑO-BURGUESA

Cumaná, 26-02-2023 (Alfredo Ponce).- Tras la publicación, el día 17 febrero, del artículo de Misión “Verdad” (MV) titulado «¿Maduro neoliberal?», el Sr. William Serafino, jefe redactor del medio, recibió una respuesta inmediata por parte de sus lectores. El texto fue difundido o vendido como pan caliente debido a las acusaciones “injustificadas” y “malintencionadas” que se le hacían al presidente Nicolás Maduro acerca de su actuar en materia económica. Estas palabras llamaron, por parte del Psuv, a la defensa del presidente “obrero”.

A ese artículo de MV se suman otros títulos, los cuales, de forma particular, pretenden difamar y atacar el accionar del Partido Comunista de Venezuela (PCV). Autores como José Gregorio Piña e incluso el diputado oficialista Jesús Faría Tortosa, culpan al PCV de las justas luchas del pueblo trabajador por un salario digno. Pretenden hacer ver que el accionar del PCV, así como las movilizaciones de los trabajadores activos y jubilados del país, son parte de una campaña de difamación y ataque contra el Gobierno y sus políticas de “protección” al pueblo. Sin embargo, la realidad es muy distinta a lo señalado. Desentrañaremos a profundidad cada intento de los «think tanks» agoreros al servicio del Psuv.

Una de las mentiras más sonadas y cacareadas por el Psuv y sus laboratorios de ideas (o “ideotas”, en el correcto diccionario de “Cantinflas”), es que el PCV no toma posición respecto de los ataques que el imperialismo ha propinado contra nuestra economía. Esta afirmación cae por su propio peso, toda vez que, durante sus más de 90 años de existencia, el PCV ha demostrado, de forma abierta, su postura antagónica hacia tal asechanza; otra cosa es pretender ser “anti-imperialista” y, a la vez, antiobrero (ejercicio politiquero muy difícil de sostener). Nuestra posición antiimperialista fue ratificada una vez más en el XVI Congreso Nacional del Partido (noviembre, 2022); reforzada cada semana a través de nuestra rueda de prensa y, ante todo, desde nuestro accionar práctico en la política nacional.

El problema es que cuando la alianza entre Psuv y PCV estaba vigente, el Sistema Nacional de Medios Públicos reseñaba las denuncias del Buró Político (BP) del PCV sobre situaciones como la agresión imperialista contra Venezuela y el mundo; en cambio, no daban mucha cabida a las acusaciones sobre la corrupción o ineficiencia del Gobierno nacional. No obstante, desde que el PCV se deslindó del Psuv en 2019 –debido al incumplimiento reiterado por parte del presidente Maduro de los 18 puntos del “Acuerdo Unitario Marco” que él mismo suscribió ese año- sólo un reducido número de medios alternativos y nuestro órgano de difusión, “Tribuna Popular”, son los únicos en publicar la labor informativa realizada por el PCV. Sería conveniente, entonces, para aquellos aduladores del Gobierno que visiten nuestra web y se enteren de la postura política comunista frente a lo que sucede tanto dentro como fuera del territorio venezolano.

La otra mentira que forma parte del laboratorio de guerra sucia es la defensa infundada de las políticas económicas del presidente Maduro. Sobre esto MV ha hecho un recorrido por el mundo, haciendo ver que Maduro no cuadra dentro de los señalamientos que lo mencionan como autor de la aplicación de políticas neoliberales.

En su artículo, William Serafino no aborda las reiteradas y ratificadas políticas antisalariales adoptadas por el Gobierno, idénticas a aquellas de mandatarios conservadores -tales como Macri, Bolsonaro, Piñera- y sus controvertidas posturas antipopulares. Además, Serafino califica la apertura económica del Gobierno hacia empresas extranjeras como «medida excepcional», sin considerar el alerta dado por el intelectual Luis Britto García sobre el inminente establecimiento de maquilas en el país. Las respuestas contra éste han sido las descalificaciones proferidas por el Dip. Jesús Faría, para quien el Dr. Luis Britto García “ni es intelectual ni es revolucionario” (¡!).

Calificar de “medidas excepcionales” la eliminación del control de cambio, la constante subida del dólar “bueno” (BCV) en su extraña persecución del dólar “maluco”; la liberación de precios, la reactivación de casinos y peajes; la venta de acciones de empresas públicas estratégicas; los despidos masivos ilegales con el corrupto aval de juzgados e inspectorías del trabajo; la judicialización y criminalización de las protestas laborales (con actos extremos como acoso, amenazas, hostigamientos y despidos); la congelación de salarios y rebaja de los mismos mediante la instrumentación del “Memorándum – Circular 2792” y del “Instructivo Onapre” (cuya “inexistente existencia” es notoria)… ¿paramos aquí? Y no mencionamos los planes económicos fracasados, las leyes que pretendían “sacarnos de esta crisis» ni el caso “Fospuca” para no “echarles más cartas”… que por ahora es suficiente. Todas estas actividades -y muchísimas más- son para Serafino «medidas excepcionales» para «recomponer el consumo familiar». Hay que ser bien “cara e’ tabla” para justificar todo esto.

Serafino aduce que el Gobierno de Maduro no es neoliberal debido a que servicios como la electricidad, el agua, telefonía, internet, etc., continúan siendo manejados por el Estado. Sin embargo, olvida mencionar que dichas empresas han vendido parte de sus acciones y, en la actualidad, sus cobros están indexados a referencias monetarias nada populares, y según las políticas del propio Gobierno. Todo esto para cuidar los intereses de unos pocos, a costa de la mayoría del pueblo trabajador que debe sobrevivir con un salario mínimo que cae a $ 5,32 mensuales cuando escribimos estas líneas. Ya se pulverizó el 82,44% de su monto original en marzo de 2022 ($ 30,30), pero el Presidente es “obrero”, “Venezuela se arregló”, “hay crecimiento económico”… y el PCV es el culpable de la protesta obrero-popular cada vez más generalizada (¡!).

Y para terminar de sepultar la defensa de Serafino del presidente Maduro es necesario recordar que el mismo líder «obrero» había solicitado 5.000 millones de dólares en préstamo al FMI a principios de 2020, pese a las advertencias de revolucionarios de otras naciones adeptos al Gobierno. Estos fondos se supone que iban a ser destinados a combatir los efectos del Covid-19; sin embargo, tales ayudas no fueron necesarias debido a los fondos otorgados por Rusia y China.

Lo antes mencionado se piensa y ejecuta bajo la excusa del Gobierno basada en el bloqueo económico impuesto por el imperialismo. La realidad que nos quieren hacer ver es que la corrupción, la ineficiencia, el desmantelamiento de PDVSA, la impunidad, la indiferencia, los huecos en las carreteras, las aguas servidas, el problema de la basura, entre otros, son resultado del mencionado bloqueo, siendo esta situación solo superable tras su levantamiento. ¡Un fatalismo que servirá por siempre para justificar la desidia gubernamental! El imperialismo nunca regresará lo que le robó a este pueblo; no lo ha hecho en ningún otro caso. Por cierto, si el bloqueo es el gran culpable de tantos de nuestros males, acudiendo al reduccionismo argumentativo oficial, tapareado este con la “autocrítica del otro”, ¿por qué aún y desde 2019 (¡!) su principal mentor anda por estas calles “como si nada” haciendo hoy de pre-candidato presidencial de un sector de la “opo”? Preguntamos… por una duda que tienen otros. Claro, para algo han servido los diálogos convocados por el Presidente en el marco del espectro de Noruega, el espanto de Barbados, el espíritu de México y el no sé qué de Caracas; todo un ejercicio (en realidad un gran “pacto de élites”) de tolerancia, inmunidad e impunidad a favor de los enemigos del pueblo trabajador de la ciudad y el campo; nada que ver con el tratamiento gubernamental, despectivo y excluyente, del tema salarial.

¡Qué conveniente se ha tornado la excusa del bloqueo! No es que lo neguemos, sino que ha servido de cobija para tapar las graves faltas del Psuv-Gobierno y arremeter contra el pueblo trabajador. Sobre esto, el mismo presidente Maduro instó en 2021 a su equipo de ministros y gobernadores a encontrar soluciones, diciéndoles: “¡A nadie le acepto excusas de que el bloqueo le impidió hacer tal cosa! ¡A parir soluciones!”. No solo cabe señalar aquello de “a confesión de parte…”, sino que, de esta forma, el presidente se disparó el mismo en el pie. ¡Todo un “Chacumbele”, aleccionado por la terca realidad y el inexorable tiempo!

Otra de las mentiras difundidas es la afirmación, amparada en las declaraciones del Dip. Jesús Faría Tortosa, de que el salario digno y justo para los trabajadores (Art. 91 de la CNBRV) no es viable. En realidad, lo que resulta inviable son las promesas electorales incumplidas por parte del Psuv y a quienes reclaman el cumplimiento de dichas promesas se les fustiga. Dentro de este contexto, José Gregorio Piña cuenta con el apoyo de Freddy Gil en Sucre, quien dejó ese guabineo en sus fastidiosos artículos y optó por atacar al PCV.

Este grupo saca sus calculadoras y empieza a realizar cálculos de suma, multiplicación y resta. ¡Las cuentas no dan, según ellos! Y llegan a la conclusión de que es inviable subir los salarios. Incluso, algunos toman como referencia a Marx para justificar esta aberración. Ya Marx los habría agarrado por el pescuezo. Lo anterior no disminuye la solidaridad hacia Jesús Faría, más allá del hecho de que él mismo, ante su déficit argumentativo, insulte a varios intelectuales de las tallas de Pascualina Curcio, María Alejandra Díaz y Luis Britto García, por mencionar algunos que nunca le han faltado el respeto.

¡Vamos a volver con los cálculos! Esta práctica no daría resultados para aumentar salarios si la ejerce esta gente, pero sí para tomar decisiones que nos lleven a tener estadios de primera clase, casinos y vehículos nuevecitos para darlos en regalo a reinas de carnaval, destinar fondos para premios que alcanzan los 20 mil dólares otorgados a comparsas, ofrecer un millón de dólares a quien aporte alguna información valiosa sobre el paradero de alias “El Conejo”; otorgarle a la banca pública y privada, solo entre el 1-1-2023 y el 9 de febrero, más de 500 millones de dólares para que, por medio de las denominadas “mesas de cambio”, intenten aplacar el alza del dólar; todo un fracaso para contener la devaluación y luego la inflación, eso mientras le mantienen la teta a la burguesía de ayer y hoy con la renta petrolera, tan cuestionada por el propio Gobierno de la boca para afuera, pero muy practicada a favor de esa burguesía parasitaria. De forma adicional, el lunes 13-2 el presidente Maduro anunciaba que, a través de la “Misión Venezuela Bella”, el gobierno repararía alrededor de 1750 templos o sedes de iglesias católicas y evangélicas (el 4% del presupuesto nacional de este año está destinado a las religiones, ¡pero solo el 2% a ciencia y tecnología!). Entonces, Freddy, ¿dices que tus números demuestran que “no hay” dinero para los salarios? ¿Para qué y para quién hay? y ¿para qué y para quién no hay dinero en Venezuela? Preguntamos… por una duda que tienes. Agreguemos los dineros que se usan para pagar tarimas, sonidos y movilizaciones en actos políticos… y pare usted de contar.

Por su parte, durante la presentación de Memoria y Cuenta el pasado mes de enero, el Presidente Maduro anunció que la recaudación tributaria de Venezuela había ascendido a 4.744 millones de dólares, además de 522 millones obtenidos por exportaciones, lo cual contribuyó con el crecimiento económico del país en un 17%, el mayor del continente latinoamericano. Comentó sobre temas como el desempleo, abastecimiento alimenticio y otros. Sin embargo, no mencionó asuntos relevantes como el notable crecimiento de la desigualdad social, el aumento de salarios, el bono único prometido a los jubilados el 1º de mayo de 2022 o bien los altos índices de inflación.

La más importante omisión del presidente, no considerada por los ideólogos o think tanks oficialistas, es la no mención de los ingresos petroleros, las ventas de oro, litio, níquel y demás productos extraídos del llamado Arco Minero. Estas cuentas permitirían conocer, entre otros aspectos relevantes, el coste necesario para establecer un salario digno. Cualquier contador lo vería. Sin embargo, esa “omisión” no solo se ha detectado en el anuncio presidencial, sino también en la narrativa de muchos otros cargos públicos, tales como ministros, gobernadores y alcaldes. En todo caso, aquí nadie rinde cuentas de nada. Ya saben, culpa del bloqueo.

Y si acaso la manipulación de estos personajes no fuera suficiente, Freddy Gil continúa con su libreto lleno de mentiras acusando al PCV de tener vínculos con la derecha y de abandonar la reivindicación de Pascualina de indexar el salario mínimo a un Petro. Esto es falso: el PCV mantiene firme su exigencia de aumentar el salario mínimo indexado a la canasta básica alimentaria, nada diferente a lo expresado en el Art. 91 de la Constitución. Al hablar sobre supuestos vínculos con la derecha, recordemos lo que sucede a simple vista cuando exigimos salarios y condiciones laborales más amplias: dos ex-diputados que desearon lo peor contra el presidente Chávez comparten mesa contigo en el Psuv, Freddy, entre ellos Hernán Núñez y Hermann Escarrá. Este último acusó en 2008 al Presidente Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad. Esos son tus camaradas, “los más chavistas que Chávez”.

Para culminar, el PCV ha participado en los acontecimientos del movimiento comunista internacional, en especial durante la declaración emitida al “XXII Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros en Cuba”, realizado en octubre de 2022. En dicha declaración condenamos la política intervencionista del capitalismo, las ocupaciones militares, las tensiones derivadas de disputas territoriales y los conflictos bélicos en distintas escalas; asimismo, denunciamos la situación que se vive hoy en Venezuela. Ese documento fue suscrito por más de 60 partidos comunistas a nivel mundial, demostrando, de forma clara, que el Partido Comunista es una sola fuerza mundial, solidaria y anti-imperialista. Nadie la iguala en eso. En lo que no vamos a pensar siquiera es en emular a otros pactando con la derecha dentro ni fuera del país; para nada ha servido eso diferente a perdonar, a cambio de migajas, a criminales y embaucadores que hoy tienen al presidente Maduro gimiendo porque “lo engañaron” con el cuento de los $ 3.500 millones. ¡A muchacho pa’ grande!

Ah, y el Psuv no podrá hacernos retroceder ante las agresiones que viene cometiendo para intentar intervenir al PCV. Nuestra consigna es clara: ¡Gobierne quien gobierne, los derechos del pueblo se defienden!