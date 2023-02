PCV Barinas ante la peligrosa arremetida anticomunista del Gobierno Nacional

Barinas, 26-02-2023 (Comunicado).- El 2023 ha iniciado en un cuadro de exacerbación de las contradicciones como corolario de las medidas económicas neoliberales instrumentalizadas por el Gobierno Nacional desde el año 2018 mediante el denominado “Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad”, que, decreta entre otras cosas, el congelamiento de salarios y la dolarización de todos los servicios públicos, dirigiendo el peso del bloqueo económico sobre los hombros del pueblo trabajador. El Partido Comunista de Venezuela se ha opuesto a esta política, denunciando en escenarios nacionales e internacionales, a través de su Buró político y mediante las organizaciones obreras como la Central Unitaria de trabajadores de Venezuela (CUTV) y el Frente Nacional de lucha de la clase trabajadora (FNLCT), mientras acompaña las movilizaciones en todos los estados del país.

Esto lo ha convertido en blanco político y judicial del gobierno, quien en el marco de su campaña presidencial no puede permitir bajo ninguna circunstancia que, en el año 2024 o inclusive en el 2023, sus bases descontentas y amplios sectores de la izquierda cuenten una Alternativa para emitir su voto. La cúpula pequeño burgués está dispuesta a defender su permanencia en el poder y sus intereses, bajo el principio Maquiavélico, que el fin justifica los medios, adoptando los falsos positivos como forma de hacer política contra los sectores que no se alinean a su política. No ha habido un sector de la izquierda contestataria que no haya sido señalado con el epíteto zahiriente de trasnochados, en veneración al promotor del anticomunismo en Venezuela, Rómulo Betancourt. No ha habido una sola organización política de izquierda o derecha contraria a sus intereses; que no haya sido intervenida con el uso de los poderes del estado.

Es evidente que en los primeros meses del año se ha intensificado un plan anticomunista que desde el mismo año 2018 se ha desarrollado por fases y que lo dirigen personalmente altos dirigentes nacionales del gobierno encabezado por el propio presidente de la república. Han sido multifacéticas las agresiones al Partido Comunista de Venezuela. Desde bloquearle indefinidamente el derecho de palabra al diputado Nacional y Secretario General del Comité Central del PCV Oscar Figuera, hasta señalarlo de recibir financiamiento de los Estados Unidos. La narrativa busca posicionar en el ideario colectivo una imagen negativa del PCV, divulgando propaganda anti comunista en los medios de comunicación y redes sociales, haciendo apología al odio, mintiendo compulsivamente sobre la democracia interna del PCV, descalificando a los miembros del Buró político y buscando oídos receptivos entre sus bases.

En esa narrativa se han confabulado en jauría sus más avezados operadores mediáticos, reproduciendo al unísono las mentiras a través de sus redes sociales. Entre las aventuras más recientes destacan unos ciudadanos ataviados con franelas y gorras del PCV marchando el 4 de febrero y con una inusual cobertura por el canal oficial en apoyo al gobierno. Posteriormente, una puesta en escena desde un lujoso hotel del estado Monagas protagonizado por funcionarios de la gobernación de esa entidad con larga militancia en el Partido de Gobierno. El falso positivo consistía en vestirlos con franelas y gorras alusivas al PCV para que emitieran un caletre contra la dirección nacional del PCV.

Las acciones pasan inmediatamente a un escenario diferente con la instrumentación de organismos de seguridad del estado, para perseguir, hostigar, amedrentar, hasta criminalizar a los y las militantes comunistas en el mismo estado Monagas. Allí se inició un asedio a la vivienda del camarada Albert Narváez, secretario político del Comité Regional “Jesús Rafael Zambrano” del PCV Monagas; la dirección colectiva del CR Monagas ha venido desmontando el falso positivo, e incluso ya lo conminaron a comparecer ante un organismo policial regional sin informarle de los motivos, en aviesa violación del debido proceso.

Todas las acciones del gobierno nacional para fracturar la unidad orgánica, política e ideológica del Partido Comunista de Venezuela hasta ahora han sido infructuosas. No han entendido ni entenderán que la dirección colectiva, el centralismo democrático, la crítica y auto crítica constituyen los principios rectores que rigen la democracia interna y todo el accionar de una organización Marxista Leninista. No subestimamos la intencionalidad dolosa del gobierno, sería una absurda ingenuidad, pero no vamos a renunciar en el desarrollo y aplicación de nuestra línea política, aprobada por el reciente XVI Congreso Nacional del PCV realizado en noviembre pasado y donde participamos más de ciento cincuenta delegados y delegadas seleccionados en las bases del Partido de todo el país. Seguiremos en la calle junto a los maestros, los enfermeros y demás trabajadores y trabajadoras de la administración pública exigiendo una rectificación estructural de la política económica neoliberal, un salario suficiente indexado a la canasta básica, que nos permita vivir dignamente, la anulación del memorándum-circular 2792 y el instructivo ONAPRE, así como la discusión de todos los contratos colectivos en la administración pública.

Algo si debe quedar claro, el Gobierno de Nicolás Maduro no es el primero ni será el último de los gobiernos anticomunistas y socialdemócratas que se hayan propuesto destruir al Partido Comunista de Venezuela. Alertamos a la opinión pública nacional e internacional sobre lo peligroso que implica la actividad anticomunista desplegada por el gobierno nacional. La instigación al odio contra el PCV puede constituir un riesgo a la integridad física de su activo de cuadros, y de sus familiares. La criminalización de dirigentes comunistas en Venezuela tiene un aterrador pasado, su reedición por parte del estado es un mal precedente para la democracia venezolana y una franca violación de derechos humanos.

¡Gobierne quien gobierne los derechos del pueblo se defienden!

COMITÉ REGIONAL “EDGAR RUBIO PALENCIA” DEL PCV EN BARINAS

Barinas, 18 de febrero de 2023