Aryenis y Alfredo saludan los 92 años del PCV

Saludos y felicitaciones al Partido Comunista de Venezuela en sus 92 años

Ante todo, FELICITACIONES al Partido Comunista de Venezuela por cumplir 92 años de vida y lucha. Nos honran con su invitación al acto de celebración de su aniversario y nos apena no poder estar presentes ahí con ustedes. Pedimos disculpas por ello, sin embargo, si actualmente en el país se cumpliera el estado de derecho, estaríamos sin duda en tan bonita actividad.

Un camarada comunista nos decía “el preso político no puede esperar que el Estado cumpla en lo más mínimo la ley ante su caso, por eso hacen presos políticos”. Acá aún muchos tenemos el recelo de expresar abiertamente que en Venezuela hay, desde hace algunos años presos políticos. Y es que si la política de un gobierno es la corrupción, cualquier persona honesta se convierte en un enemigo político para éste, si es política de un gobierno esclavizar a la clase obrera y trabajadora, cualquier trabajador o trabajadora que luche por derechos y mejoras laborales, se hace un enemigo político para ese gobierno.

Entonces el encarcelar personas por denunciar y oponerse a la corrupción, encarcelar, perseguir y amedrentar a la clase obrera por luchar por sus derechos, hace que no solo sean trabajadoras y trabajadores presos, los hace también presos políticos.

Hoy no podemos estar físicamente celebrando junto a ustedes estos 92 años, porque el Estado no sólo nos ha hecho presos y condenados por 5 años sin ninguna prueba, si no que también se niega a cumplir los derechos que por ley nos corresponden, como una medida menos gravosa que desde hace 9 meses deberíamos tener.

Pero sepan que como ustedes, celebramos hoy estos 92 años del PCV, no sólo por la cantidad de años, si no también por el continuar con firmeza acompañando y dando las luchas justas que el momento y la historia exigen.Como ustedes, seguimos firmes, de pie, con la dignidad y la moral que acompaña a quien no traiciona sus ideas, sus convicciones y sus luchas por un mejor país y por un mejor planeta.

Nuestro apoyo irrestricto e inquebrantable al PCV en el actual momento donde la avanzada neoliberal y corrupta que junto a las sanciones han sumergido a nuestro pueblo en esta profunda crisis económica y social, pretenden arrebatarle lo imposible, las banderas de su lucha genuina. Nos corresponde juntos luchar contra quienes desde fuera pretender hacerse de nuestra patria y contra quienes desde dentro con sus políticas neoliberales e intereses mezquinos, corruptos y antidemocráticos han traicionado el proyecto popular por el cual la mayoría del pueblo pudo volver a soñar.

Felicitaciones una vez más por estos 92 años y seguros de que cuando sean 100 los que se celebren, podamos ver atrás en el tiempo y con orgullo saber que en estos momentos de lucha popular, se estuvo del lado correcto de la historia, del lado de nuestro pueblo, del lado de la clase obrera y trabajadora, del lado de la verdad, de la justicia y de la vida.

¡Presos pero Irreductibles!

¡La línea justa es, luchar hasta vencer!

Aryenis y Alfredo