¡Libertad para los presos políticos palestinos y para los combatientes internacionalistas: Ilich Ramírez y Georges Abdallah!

Los Partidos Comunistas y Obreros, y organizaciones antiimperialistas abajo firmantes, en ocasión del Día Internacional de Solidaridad con los prisioneros políticos (17 de abril), expresamos nuestra solidaridad con todas y todos los presos políticos palestinos en cárceles israelíes, así como con los luchadores internacionalistas por la causa palestina; Illich Ramírez Sánchez y Georges Ibrahim Abdallah.

En este sentido, reiteramos nuestra exigencia de respeto a los derechos humanos y de inmediata liberación para todos los palestinos ilegalmente detenidos por luchar contra la política de exterminio y ocupación del régimen sionista.

Así mismo, queremos levantar nuestra voz por la libertad de los luchadores internacionalistas:

* George Ibrahim Abdallah, de nacionalidad libanesa, militante de la resistencia libanesa, y activista por la causa palestina, quien fue arrestado en Lyon, Francia en 1984 y condenado sin pruebas a cadena perpetua en 1987. En 2003 la justicia autoriza su liberación, pero las presiones del sionismo y el imperialismo estadounidense lo mantienen secuestrado por más de 39 años en cárceles de Francia.

* Illich Ramírez Sánchez, de nacionalidad venezolana, militante de la Juventud Comunista de Venezuela (JCV) en su juventud, y quien ingresó al Frente Popular por la Liberación de Palestina mientras cursaba estudios en la Universidad Patricio Lumumba, Moscú. Fue secuestrado en 1994 en Sudán y condenado en 1997 en París. Tiene casi 29 años secuestrado en cárceles de Francia y se le niega su legítimo derecho a ser trasladado a su país de origen, tal como lo permiten los tratados internacionales, como el Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, suscrito en Estrasburgo, Francia, el 21/03/1983.

Aprovechamos para reiterar nuestra condena a la política genocida del Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino, así como nuestra firme solidaridad con la causa Palestina y la legítima lucha contra la ocupación sionista, el derecho a la autodeterminación y el regreso de los refugiados palestinos a sus tierras.

¡Libertad para todos los presos políticos palestinos!

¡Libertad para George Ibrahim Abdallah!

¡Libertad y traslado para Illich Ramírez Sánchez!

¡Viva Palestina libre!

Organizaciones firmantes:

Communist Party of Albania

Party of Labour of Austria

Progressive Tribune, Bahrain

Communist party of Bangladesh

New Communist Party of Britain

Egyptian Communist Party

Hungarian Workers’ Party

Communist party of Kurdistan-Iraq

Workers Party of Ireland

Jordanian Communist Party

Lebanese Comuunist Party

Communist Party of Norway

Palestinian Communist Party

Palestinian Peoples Party

Communist Paty of Poland

Russian COmmunist Workers Party

New Communist Party of Yugoslavia

Communists of Serbia

Communist Party of the People of Spain

Communist Party of Swazilan

Communist Party of Venezuela

Otras organizaciones (no miembros de Solidnet)