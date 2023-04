Carta del PCV al presidente Gustavo Petro

Caracas, 26-04-2023.- El Partido Comunista de Venezuela ha hecho pública una carta dirigida al presidente colombiano Gustavo Petro a propósito de su rol mediador en las negociaciones entre el Gobierno de Nicolás Maduro y una corriente de la oposición de derecha venezolana.

La misiva que fue consignada ante la Embajada de Colombia en Caracas es reproducida a continuación:

Ciudadano

Gustavo Petro Urrego

Presidente de la República de Colombia



En nombre del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), le hacemos llegar un respetuoso saludo y nuestros más sinceros deseos de éxitos en su gestión al frente de la primera magistratura de Colombia, dado que el mismo debe obrar en beneficio del pueblo colombiano.

Por medio de la presente, queremos informarle que nuestro partido ha seguido atentamente el papel de su gobierno, y particularmente su dedicación personal, en el arduo trabajo por restablecer y regularizar las relaciones entre ambos países, y su rol de mediación política en la situación interna del país.

Conocemos de la iniciativa que adelanta su Gobierno para organizar un Encuentro Mundial sobre Venezuela en Bogotá, Colombia, que tiene dentro de sus objetivos reanudar conversaciones entre el sector de la oposición de derecha y el gobierno de Nicolás Maduro, y donde el tema de garantías democráticas y electorales constituyen un eje central.

Al respecto, queremos manifestarle que el Partido Comunista de Venezuela (PCV), y un sector importante de organizaciones políticas, sociales y gremiales, no nos sentimos representados por ninguno de estos dos bloques de la polarización (oposición de derecha y gobierno), y aspiramos que se nos reconozcan y respeten plenamente nuestros derechos democráticos y políticos.

La solución a la crisis política interna, no pasa entonces por impulsar el entendimiento entre los bloques hegemónicos, al mismo tiempo que se excluyen a las fuerzas políticas y sociales que se encuentran al margen de la diatriba polarizante. Cuando se avanza en ese sentido, no se obra por una salida democrática a la crisis, sino por un pacto entre las élites; y como ustedes conocen bien por su propia experiencia, la paz de las elites se edifica sobre la ruina de las mayorías populares. El PCV no solo no acepta la paz de las elites, también nos oponemos a la injerencia de potencias extranjeras en la solución de conflictos que atañen exclusivamente a los venezolanos.

El PCV ha sido objeto de inaceptables prácticas antidemocráticas en recientes procesos electorales. Mientras se otorgaron garantías y privilegios a los partidos de los dos bloques polarizados, al PCV y otras organizaciones, se nos fue vulnerado nuestro derecho democrático a presentar candidaturas propias e independientes. Se nos aplicó la inhabilitación arbitraria de candidatos sin causa justificada, entre otras prácticas aberrantes.

Por si fuera poco, en estos momentos, la cúpula del Partido de gobierno (PSUV) está realizando una maniobra al margen de todo principio democrático y fuera de toda ley, con el fin de asaltar las siglas y personalidad jurídica de nuestra organización, tal y como en distintos momentos lo ha hecho contra otras organizaciones políticas, utilizando para ello la intervención administrativa (a través del Consejo Nacional Electoral) o judicial (a través del Tribunal Supremo de Justicia). La dirección del PSUV está en estos momentos financiando a un grupo de mercenarios, la mayoría de comprobada militancia del PSUV y de otras organizaciones afines, con el avieso propósito de quitarle a la militancia del PCV su personalidad jurídica y el derecho a presentar candidaturas en próximos procesos electorales. Este ataque antidemocrático no solo apunta al PCV, su finalidad es silenciar políticamente a todas las fuerzas que construyen una alternativa a los dos polos hegemónicos, particularmente a las fuerzas que expresamos una alternativa desde la izquierda revolucionaria.

De concretarse este plan dirigido a asaltar el Partido Comunista de Venezuela, estaríamos frente a un peligroso retroceso en las libertades democráticas en el país y la consolidación de las prácticas propias de regímenes autoritarios.



En este sentido, queremos muy respetuosamente solicitarle -en función de su rol de mediador en la crisis venezolana- para que en su esfuerzo, tomé también en consideración el reconocimiento de las garantías, derechos y libertades democráticas de los partidos, organizaciones y personalidades no alineadas a los bloques polarizados.



No habrá solución democrática a la crisis, si se ignoran y sacrifican los derechos de sectores políticos y sociales fundamentales de la sociedad.

Creemos que su Gobierno, y usted personalmente, pueden jugar un papel importante en esta dirección.



El Partido Comunista de Venezuela (PCV) se pone a disposición para participar de espacios de diálogo y entendimiento, que tengan como fin restablecer y respetar los derechos democráticos, políticos y electorales de los partidos y sectores sociales que procuramos una alternativa ante la superficial polarización política en Venezuela.

Nos despedimos muy respetuosamente, reiterándole nuestra más alta estima y consideración;

Por el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV)

Oscar Figuera, Secretario General del Comité Central

Héctor Rodríguez, Secretario de Relaciones Internacionales del Comité Central