CUTV- FNLCT: Gobierno de Maduro destruyó el salario

Caracas, 03-05-2023 (Comunicado).- Profundamente decepcionantes e indignantes para la clase trabajadora venezolana, resultaron los anuncios del Presidente Maduro, este 1ro de Mayo, al no decidir ningún aumento del salario mínimo. El Ejecutivo Nacional únicamente decidió incrementar el cestaticket de alimentación en 40 $, mientras que el denominado «bono de guerra económica» fue rebajado de 44 $ a 30 $, para el personal activo y jubilado de la administración pública. Pensionados del Seguro Social solo percibirán 20$. Tales ingresos, al no reconocerles carácter salarial, no tienen incidencias en el cálculo de vacaciones, utilidades y prestaciones sociales, entre otros conceptos. El salario mínimo quedó en 130 Bs (un poco más de 5 $), mientras que el resto del ingreso mínimo son bonos, en una proporción aproximada de 93 % bonos y 7 % salario.

La supuesta «indexación» prometida por el Presidente Maduro para el denominado bono de guerra, cada mes según la tasa del dólar, en realidad es una farsa porque no habrá una verdadera indexación al no utilizarse un índice que permita revalorizar las remuneraciones de las y los trabajadores, como sucedería si se indexara al índice de precios de los bienes y servicios de la canasta básica, como lo hemos venido proponiendo y exigiendo.

Repudiamos el cinismo del primer mandatario cuando pide a las y los trabajadores que «resistan» y se sacrifiquen, pretendiendo que acepten las desmejoras anunciadas debido a las sanciones imperialistas y a la descomunal corrupción develada en PDVSA. Es decir que las y los trabajadores debemos pagar con hambre y miseria los efectos del bloqueo y el saqueo, mientras la burguesía parasitaria y la burocracia mafiosa se apropia de miles de millones de dólares.

Lo cierto es que el gobierno consolida la bonificación salarial y escala en su política de destrucción del salario y por tanto de las prestaciones sociales, violentando la Constitución en sus artículos 91 (salarios), 92 (prestaciones sociales) y 89 (intangibilidad y progresividad de los derechos). Ciertamente, la rebaja del “bono de guerra” y el congelamiento del salario mínimo por más de un año en un escenario de alta inflación y de sistemática desaplicación y desmejora de las convenciones colectivas, es contrario a derecho y configura una situación de extrema precarización de las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora.

El gobierno queda al descubierto, como una administración más al servicio de los intereses de los patronos privados y públicos, particularmente al servicio de la burguesía parasitaria y transnacional y de la burocracia mafiosa que se ha erigido en poder dominante con el actual gobierno. El ajuste neoliberal más salvaje que hayamos conocido se impone mediante un pacto de las élites del Gobierno y de sectores oligárquicos de la derecha opositora. Lo anterior explica las crecientes prácticas autoritarias y antidemocráticas desplegadas por la cúpula gubernamental. Todo gobierno neoliberal es represivo y reduce el ejercicio de las libertades democráticas.

Ante toda esa situación, la CUTV y el FNLCT llaman a todos los trabajadores y trabajadoras, sin importar simpatías políticas, orientaciones ideológicas o religiosas y afiliaciones sindicales, a unirnos todas y todos en lucha por el rescate del salario, por la dignificación de la vida, contra la corrupción y contra el paquete neoliberal con el que el Gobierno descarga todo el peso de la crisis y de las sanciones imperialistas, sobre los maltrechos hombros de la clase obrera y el pueblo trabajador. Se requiere ahora más que nunca la unidad de acción de todo el conjunto del movimiento sindical y gremial, con un plan de lucha que nos permita luchar con fuerza por restablecer los derechos humanos y laborales de la clase trabajadora.

COMITÉ EJECUTIVO DE LA CUTV

COORDINACIÓN GENERAL DEL FNLCT