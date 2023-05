Bloque Histórico Popular: PSUV quiere arrebatar las siglas del PCV para ponerlo al servicios de sus intereses

Caracas, 21-05-2023 (Comunicado).- Primero vinieron por los comunistas y no dije nada porque yo no soy comunista. Luego vinieron por los socialistas y yo no dije nada, porque yo no soy socialista. Luego vinieron por los revolucionarios y yo no dije nada porque yo no soy revolucionario. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque no soy judío.Luego vinieron por mi, pero no quedó nadie que hablara por mí.

La indiferencia, no es precisamente una característica del venezolano, menos aún la de un revolucionario.

“Si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros” Che Guevara

Traemos a colación estás dos citas para apuntalar nuestro enérgico rechazo al asalto que pretenden realizar los reformistas neoliberales en contra del Partido Comunista de Venezuela y sus actividades legítimas.

En su afán de huir hacia adelante, en su desespero por mantenerse en el poder, el Gobierno y la cúpula de PSUV quieren arrebatar las siglas del Partido Comunista para ponerlo al servicios de sus intereses, que no son los intereses de los trabajadores y menos los intereses del pueblo.

El verdadero propósito de quitarle a los comunistas su tarjeta es creer erróneamente que por esa vía no podrán postular candidato o candidata presidencial ¡Qué equivocados están! Realmente no conocen a este pueblo bravío, este Bravo Pueblo que no se rinde; que no claudica y que jamás se pone de rodillas.

El PCV tiene una historia de más de noventa años luchando contra las vicisitudes. Hoy por hoy, saldrá victorioso de este zarpazo que le quieren propinar buscando ribetes de legalidad.

Desde el Bloque Histórico Popular vaya toda nuestra solidaridad; sabemos de su alta moral y mística militante. Por esta razón, rechazamos de manera enérgica el pretendido despojo que le quieren hacer al Partido Comunista de Venezuela.

En el año 1936, ese gran hombre, Gustavo Machado, gritó en el Teatro Municipal de Caracas “¡Soy Comunista, Carajo!”. Así seguirán diciendo los camaradas del Partido Comunista de Venezuela.

