PCV Guárico califica como una «bufonada» congreso fraudulento del PSUV para asaltar al PCV

San Juan de los Morros, 26-05-2023 (Comunicado).- Desde el Comité Regional «Bibiano Subero» del Partido Comunista de Venezuela en el Estado Guárico rechazamos contundentemente las maniobras del Gobierno-PSUV para asaltar las siglas de nuestro glorioso Partido, los comunistas del Estado Guárico rechazamos esa bufonada de “Congreso” organizada recientemente por el gobierno-PSUV, dirigida por Diosdado Cabello, a través del cual, pretende hacer ver que hay un conflicto interno y una división en las filas del PCV, cuando lo que de verdad está ocurriendo es que está en desarrollo un plan bastante quimérico y mal hecho, que consiste en el financiamiento de un grupo de mercenarios, tarifados del gobierno que no tienen absolutamente nada que ver con el PCV, que no militan en el PCV, que no están afiliados al PCV, y que se hacen pasar como “militantes de base”, cuando la realidad es que son militantes del PSUV y otras organizaciones políticas del GPP e incluso algunas de la derecha opositora. Este grupo de mercenarios también está conformado por funcionarios de la gobernación de Monagas bajo el mando de Ernesto Luna, funcionarios policiales y funcionarios del CNE, quienes además tienen un gran prontuario criminal por distintas causas comprobables. El PCV está más fuerte que nunca y actúa cohesionadamente bajo el principio del centralismo democrático con férrea disciplina militante.

Asimismo, denunciamos el uso indebido de recursos del Estado venezolano, así como bienes y medios que pertenecen a todos los venezolanos, que se usan para sus fines particulares, como son medios de transporte, medios de comunicación, hoteles lujosos, salones, teatros públicos, propaganda, y todo lo que tienen que ver con gastos logísticos y dádivas propias de los mercenarios, que en lugar de ser utilizados en sectores como salud y educación que están por el suelo, son utilizados para intervenir judicialmente al Partido de la clase trabajadora venezolana: el Partido Comunista de Venezuela. A este plan se suman actores como Mario Silva, Jesús Faría Tortosa, Jorge Rodríguez y diputados del PSUV con “misiones especiales” asignadas por gobernadores y ministros, además de toda la plana de periodistas del canal del estado venezolano VTV, y programas como La Hojilla y Con el mazo Dando, desde los cuales se pretende tergiversar y desvirtuar la historia de lucha de nuestro glorioso Partido y atacar a nuestra dirección nacional. Este grupo de personas sin el más mínimo ápice de moral, dignidad y ética, se han dedicado a fabricar mentiras, falsos positivos, calumnias y en líneas generales, a distorsionar la realidad, siempre bajo el signo que les ha caracterizado en los últimos años: desinformación, sensacionalismo, amarillismo y palangrismo. Todos estos elementos vienen a confirmar lo que siempre termina siendo y haciendo la socialdemocracia, sacar a relucir que son falsas sus posturas revolucionarias, que solo sirven para engañar al pueblo, y que no son más que un sector antiobrero, anticampesino y profundamente anticomunista.

De igual manera, desde el gobierno nacional se vienen aplicando medidas antipopulares contra nuestra clase trabajadora como son la bonificación y destrucción del salario, eliminación de las contrataciones colectivas, y pulverización de todos los beneficios laborales, haciendo que la crisis recaiga cada día más sobre los hombros de los trabajadores, mientras que por otro lado aplican medidas que favorecen al gran capital, medidas que permiten el saqueo de los recursos de nuestro país como la Ley Antibloqueo (Ley del saqueo), políticas del arco minero y pactos de sumisión ante las grandes transnacionales mineras, de telecomunicaciones y petroleras. El pueblo venezolano ha visto como cada día aumentan los casos de corrupción con el robo de cifras estratosféricas de dinero, y que, salvo el encarcelamiento de algunos chivos expiatorios, se han caracterizado por que en ellos ha prevalecido la impunidad y el padrinazgo. Por el contrario, los comunistas venezolanos hemos venido acompañando las luchas de nuestra clase trabajadora, exigiendo salarios suficientes para vivir dignamente y denunciando los casos de corrupción, denunciando la recomposición terrateniente en el campo y el uso de instituciones del estado en favor de patronos y terratenientes, así como la destrucción de las empresas del Estado. No nos quedan dudas de que toda esta agresión, pretende desviar el hecho de que una organización histórica y revolucionaria como el PCV hace frente al oportunismo del gobierno-PSUV el cual se ha sometido y arrodillado al capital nacional e internacional.

Es necesario aclarar ante el pueblo que este hecho no solo lleva como objetivo la intervención jurídica, sino que su esencia es la ilegalización de facto del PCV. Es por ello que ante el escenario actual de la lucha de clases que se nos plantea, con la convicción que nos caracteriza a los comunistas, estamos dispuestos a enfrentar este plan de asalto, a defender al partido Comunista de Venezuela a todo costo y ante cualquier circunstancia y tenemos la convicción de que nada ni nadie podrá destruir al PCV. Y aunque este gobierno corrupto y antidemocrático se llegase a robar las siglas del PCV a través de una intervención judicial y/o administrativa, el PCV seguirá existiendo con su militancia, con sus símbolos, en unidad, y con el pleno desarrollo de su línea política, y su ofensiva política ideológica y de masas, emanadas del XVI Congreso Nacional para acumular fuerza obrera, campesina, comunera y popular, para luchar contra el capital. Agradecemos las muestras de solidaridad para con el PCV de los trabajadores, de los campesinos, de organizaciones y movimientos sociales, de intelectuales revolucionarios nacionales y especialmente del Movimiento Comunista, Obrero y Revolucionario Internacional. De igual forma, hacemos un llamado al movimiento obrero, campesino, comunero, popular, intelectual, estudiantil y revolucionario del Estado Guárico, para avanzar en la conformación del Comité de Defensa del PCV en el Estado Guárico.

¡Amplia Unidad Obrero-Popular para derrotar la ofensiva del capital!

¡Gobierne quien gobierne los derechos del pueblo se defienden!Con dignidad, combatividad y firmeza: ¡Comunistas Siempre!

Alí Jiménez, Secretario Político

Ángel Ostos, Secretario de Organización

Juan Funez, Secretario Obrero-Sindical

Tibaire Rojas, Secretaria de Educación y Cultura

Wilfredo León, Secretario de Profesionales y Técnicos

Liliana Molina, Secretaria de la Mujer