Las cosas por su nombre: Sobre el intento de asalto contra el PCV

(Por: Partido Comunista de México).- La historia del movimiento comunista internacional tiene un gran número de divisiones. En algunos casos, éstas divisiones se dan por diferencias irreconciliables en cuanto a los principios, la ideología y la estrategia. En otros casos, las razones se encuentran en diferencias menores, incluso intereses personales o de grupos. Algunas de estas divisiones eran necesarias, como fue el caso del POSDR entre bolcheviques y mencheviques. En otros casos, fueron graves errores. En cada caso, el desenvolvimiento histórico se ha encargado de poner a cada quien, en su lugar, mostrando la justeza o el error en estas divisiones. En estos casos, los partidos en otros países se ven frente a la disyuntiva de determinar su posición al respecto, de acuerdo con su política, principios y estratégica.

Esto NO es lo que ocurre en Venezuela. En Venezuela no existe una división del PCV, sino un MONTAJE organizado por el gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro y de la cúpula del PSUV, particularmente la intervención abierta de Diosdado Cabello y Jesús Farías Tortosa. Como el PCV ha demostrado con pruebas en mano, y como las redes sociales del propio “Movimiento Nacional PCV Patriótico” evidencian, se trata de funcionarios del gobierno de Venezuela y militantes en activo del PSUV, que abiertamente exigen la intervención al PCV, para despojarlo de sus derechos político-electorales y usurpar su nombre. Prohibir que el PCV haga uso de sus derechos político-electorales tiene un nombre: ILEGALIZACIÓN.

La maniobra ha sido denunciada con tiempo por el PCV y demostrada con hechos. Existe el antecedente de otros partidos antiimperialistas que han sido intervenidos los últimos años, como el PPT y los Tupamaros. Se pueden tener diferencias sobre la caracterización del gobierno actual de Venezuela; pero por cuestión de principios, no se puede callar frente al intento de un Estado capitalista de prohibir los derechos políticos a un Partido Comunista, y usurparlo. No hacer nada, conociendo el montaje evidente, sería COMPLICIDAD. Defender y justificar esta la intervención contra el PCV, sería TRAICIONAR EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO, y no habrá ninguna razón “táctica” ni “geopolítica”, que permita lavar esa mancha. La clase obrera en el mundo juzgará la decisión que cada Partido tome al respecto.

Estamos a tiempo de actuar. La solidaridad de los Partidos Comunistas y Obreros puede ayudar a descarrilar esta intentona en contra del PCV. Por cuestión de principios, defendamos al Partido Comunista de Venezuela.

Proletario de todos los países, uníos.

Sección internacional del CC del PCM