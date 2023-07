(+VIDEO) Mercenarios al servicio del Psuv solicitan al TSJ intervención del Partido Comunista de Venezuela

Caracas, 10-07-2023 (Prensa PCV).- El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) ha avanzado a una nueva fase de la agresión contra el Partido Comunista de Venezuela (PCV). Este lunes 10 de julio, un grupo de mercenarios al servicio del Psuv solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la intervención judicial del partido del Gallo Rojo.

Tal y como unas 24 horas antes se denunció ante la opinión pública nacional e internacional, esta acción tiene como objetivo usurpar las siglas y la personalidad jurídica del Partido Comunista de Venezuela.

“Hoy, este grupo mercenario acudió al TSJ a solicitar el nombramiento de una Junta ad hoc que le entregue el PCV a vulgares negociantes y traficantes de la política”, denunció en una declaración de prensa el Secretario General del Comité Central, Oscar Figuera.

“Desde el PCV hemos decidido enfrentar esta maniobra antidemocrática en lo político, en lo jurídico-legal y en el frente de masas, así como en lo nacional y en lo internacional”, afirmó Figuera.

El dirigente de la organización política más antigua del país, se describió a los operadores del plan de asalto orquestado por el Psuv como “unos individuos a quienes la historia lanzará al basurero” y advirtió: “no tendrán posibilidad de reivindicarse ante nuestro pueblo, porque con su conducta se han convertido en mercenarios y traficantes de la política”.

El PCV alertó al Tribunal Supremo de Justicia de este montaje y reiteró que “este grupo de mercenarios que no militan en el PCV y, por tanto, no tienen ninguna cualidad jurídica para interponer acciones legales ante el TSJ en nombre del partido o de militantes”.

El portavoz que protagonizó el “falso positivo” ante el TSJ se llama Henry Parra, quien en 2021 rompió públicamente con el Partido Comunista de Venezuela para unirse al PSUV. La comitiva la completaron un concejal del partido Somos Venezuela en el municipio Obispos, Robinson García; la funcionaria del Psuv en la gobernación del estado Monagas, Griseldys Herrera y el también militante del Psuv, Johan Coraspe.

“Esperamos que el Tribunal Supremo de Justicia no sea utilizado en esta maniobra antidemocrática”, dijo Figuera.

“Le decimos a los mercenarios que con su acción no impedirán que el Partido Comunista de Venezuela continúe enfrentando la política neoliberal de la cúpula del Gobierno-Psuv”, advirtió el Secretario General tras recordar que el PCV mantendrá su consecuente postura antiimperialista.

“Nos impedirán que el Partido Comunista continúe impulsando y acompañando las luchas del pueblo trabajador de la ciudad y el campo y adelantando la política de amplia unidad de acción, obrera, sindical y popular para enfrentar la arremetida del capital contra los derechos del pueblo trabajador venezolano. No impedirán que el Partido Comunista siga en la calle, demandando salario suficiente para vivir dignamente; exigiendo respeto al derecho a la organización sindical y a la convención colectiva; exigiendo respeto a los derechos democráticos del pueblo”, agregó.

Figuera reiteró que el Partido Comunista continuará cumpliendo la razón de su existencia: “que es luchar por derrotar el régimen capitalista de explotación y avanzar con la clase trabajadora y el pueblo venezolano en la construcción de la nueva sociedad sustentada en el Socialismo científico; no en la improvisación, no en la mentira, no en el cinismo, no en la corrupción, no en la represión, no en la negociación con los sectores del capital, no es la entrega de los intereses del país al imperialismo”.

“En esa línea se mantendrá el Partido Comunista de Venezuela. Solidario con los pueblos indígenas; solidario con los movimientos campesinos en lucha; solidario con el movimiento popular en resistencia; solidario siempre con la lucha de la clase obrera y del pueblo trabajador venezolano. La clase trabajadora y el pueblo venezolano puede tener la seguridad de que sigue contando -en las condiciones que sean- con el glorioso Partido Comunista de Venezuela; el partido que durante 92 años ha mantenido en alto las banderas del antiimperialismo y las banderas del Socialismo-Comunismo”, concluyó.

Cronología mínima de la intervención del PCV

A finales de 2021, el vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, comienza a usar su programa de televisión para promover la matriz de una supuesta división en las filas del PCV.

Cabello aseguraba que recibía cartas en las que militantes comunistas apoyaban el viraje antipopular del Gobierno y su pacto con la oposición de derecha.

Esta escalada de agresiones arreció luego del exitoso 16° Congreso Nacional del PCV (noviembre de 2022) cuando la máxima instancia de dirección de las y los comunistas venezolanos ratificó la línea de confrontación y deslinde con respecto a la política neolibral del Gobierno de Nicolás Maduro.

Ante la cohesión y unidad interna del PCV, a partir de febrero de este año, la cúpula del PSUV optó por disfrazar a su militancia y a personas contratadas con indumentaria y símbolos del Gallo Rojo para hacer creer a la opinión pública que había descontento en lo que denominaron “bases del PCV”.

Los actores de esta comparsa han recorrido el país para desarrollar “asambleas” financiadas con recursos del Estado y allanar el camino a la intervención del partido político más antiguo del país.