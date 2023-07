Protestan ante el TSJ en rechazo a intervención judicial del PCV

Caracas, 14-06-2023 (Redacción TP).- Este jueves 13 de julio, representantes de diversas organizaciones políticas y sociales se apostaron a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en rechazo a la solicitud de intervención del Partido Comunista de Venezuela (PCV).

El pasado lunes, un grupo de personas afines al Partido Socialista Unido de Venezuela solicitó al Poder Judicial imponer de manera ilegal una junta ad hoc que dirija al PCV. Este hecho es el punto culminante de una campaña orquestada por el vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello y que ha implicado el uso de mercenarios disfrazados con los símbolos del PCV para hacer creer a la opinión publica que los comunistas venezolanos apoyan al gobierno neoliberal de Nicolás Maduro.

“Hemos venido a darle nuestro abrazo al Partido Comunista para impedir que esta maniobra del Gobierno y del Psuv se lleve a cabo; aspiramos que esta esta maniobra sucia que pretende intervenir al PCV no llegue a término”, afirmó el periodista Manuel Isidro Molina, presidente del Movimiento Popular Alternativo.

“Vamos a seguir defendiendo en la calle la dignidad del Partido Comunista de Venezuela y la dignidad del pueblo venezolano en lucha”, agregó.

🗣️ Manuel Isidro Molina: "Vamos a seguir en la calle defendiendo la dignidad del Partido Comunista de Venezuela y del pueblo en lucha"



📌 [#13Jul Piquete ante el TSJ en rechazo a la intervención judicial del @PCV_Venezuela ]#YoDefiendoAlPCV pic.twitter.com/TLjLJTh3HT — Movimiento por la dignidad popular (@DignidadVe) July 13, 2023

Por su parte, el dirigente revolucionario Rafael Uzcátegui, advirtió que con la judicialización del PCV “nos quitan el derecho constitucional de la participación y el protagonismo; nos quitan la posibilidad de cambios por la vía democrática”.

“Quieren acabar con el PCV porque pretenden liquidar la institucionalidad revolucionaria; liquidar el pasado. El presidente Nicolás Maduro no tiene historia, no tiene recuerdos que pueda exhibir como revolucionario; necesita igualarse con una izquierda que no exista y liquidar todo lo que indique la acumulación de valores revolucionarios”, denunció Uzcátegui.

#VIDEO [El dirigente Rafael Uzcátegui durante la concentración en solidaridad con el @PCV_Venezuela ]



🗣️ Al asaltar al PCV, el Gobierno de Nicolás Maduro le quita al pueblo su derecho constitucional a la participación política. pic.twitter.com/U8aRylE0Ih — Alternativa Popular Revolucionaria (OFICIAL) (@APR_Venezuela) July 13, 2023

Gustavo Martínez, dirigente de Marea Socialista recordó que su organización fue la primera en ser proscrita por el Gobierno de Nicolás Maduro y que posteriormente se profundizó su rumbo autoritario.

“Hay que rechazar este acto arbitrario, antidemocrático y arrebatador del Gobierno de Nicolás Maduro contra el PCV” dijo Martínez quien además abogó por “la defensa de las organizaciones políticas de la clase trabajadora”.

#13Jul [VIDEO] Gustavo Martínez de @MareaSoc89 convoca al impulso de una campaña en defensa de los derechos políticos del pueblo venezolano ante la arremetida antidemocrática del Gobierno Nacional contra el Partido Comunista de Venezuela.#YoDefiendoAlPCV pic.twitter.com/yHMWEt3Arx — Movimiento por la dignidad popular (@DignidadVe) July 13, 2023

Oscar Figuera: “El PCV seguirá vivo y este Gobierno autoritario pasará”

El Secretario General del Comité Central del PCV, Oscar Figuera, trasmitió el agradecimiento de la militancia comunista a las organizaciones impulsoras de la acción de solidaridad ante el TSJ y reafirmó el compromiso del Gallo Rojo para “unir todas las luchas en defensa de los derechos del pueblo”.

“Estamos enfrentando un nuevo pacto de Punto Fijo entre los sectores burgueses que controlan el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y sectores de la oposición que también coinciden en el paquete neoliberal que se está aplicando; y a la vez tenemos que enfrentar a las fuerzas del imperialismo que desarrollan una política directa de agresión contra el pueblo venezolano”, explicó Figuera.

El dirigente le garantizó a las fuerzas aliadas asistentes que la decisión de la militancia comunista es “defender la existencia del Partido Comunista de Venezuela cualquiera sea la decisión que una institución del Estado burgués tome”.

“Vamos a mantener la existencia del PCV y seguiremos dando el combate porque no es la primera vez que al Partido Comunista lo han ilegalizado: lo hicieron en los tiempos de Pérez Jiménez; lo hicieron en los tiempos de Betancourt y Leoni. Nació el Partido Comunista en la ilegalidad en los tiempos de Gómez y todos esos gobiernos pasaron y el Partido Comunista está aquí hoy y seguirá vivo, porque este Gobierno autoritario también pasará”, concluyó.