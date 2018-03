¿Es delito lo que dice el PCV?

Tribuna Popular.- Con el llamativo título «¡Los comunistas lo advierten!», el diario Región Oriente, del estado Sucre, el pasado 11 de enero reseñó las declaraciones que dio el Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV), con la vocería de Perfecto Abreu Nieves, el lunes anterior en su acostumbrada rueda de prensa, en las que alertó que el actual cuadro político nacional «se caracteriza por incertidumbre, desesperación e indignación en la gran mayoría del pueblo venezolano, ante el agravamiento de la situación socioeconómica del país» y que «Venezuela pudiera estar a las puertas de grandes estallidos sociales».

A raíz de la publicación de este trabajo periodístico, en el que se adicionaron aspectos históricos sobre «el caracazo» del 27 de febrero de 1989, la Base de Contrainteligencia Militar Nº 24 Cumaná/Sucre, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) adscrita al Ministerio de la Defensa, ordenó que la directora del rotativo, Yndira Lugo, debía «comparecer […] a fin de rendir entrevista [el 30 de enero, el día siguiente a la notificación], relacionado con la causa MP-10992-2017 que adelanta esta Despacho. [sic]»

El propio diario informó que «Durante más de dos horas se prolongó el interrogatorio a la directora del rotativo con asistencia del abogado de la causa, pero sin presencia de un Fiscal del Ministerio Público.»

Al salir de la comparecencia, Lugo explicó que los funcionarios le hicieron «preguntas básicas, relacionado al artículo […], basado en las declaraciones de Perfecto Abreu […], y hablando sobre el Consejo de Editores, cómo se había procesado la información.»

Según trascendió, la causa abierta y la citación se originaron por la denuncia de una instancia local partidista por supuestas violaciones establecidas en la Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente el 2 de noviembre de 2017.

Es de recordar que ya el PCV, en el documento base de discusión de su 14ª Conferencia Nacional, dado a conocer el pasado mes de enero y denominado «El cuadro socioeconómico y político de la actual crisis capitalista en Venezuela. La salida revolucionaria y las tareas del PCV», llamó la atención sobre «[…] leyes aprobadas por la ANC, que en manos de sectores reaccionarios lesionan el ejercicio de derechos individuales y colectivos […]», poniendo justamente como ejemplo la mencionada ley «[…] que está siendo utilizada por el presidente del Metro de Caracas, M/G César Ramón Vega González, para desarrollar una política antiobrera de persecución y despido de trabajadores/as que denuncian irregularidades en la empresa […]».

JUZGUE USTED MISMO

El Partido del Gallo Rojo, en la rueda de prensa que produjo tanto escozor en ciertos sectores, resaltó aspectos sobre los que ha insistido antes y después, como que «la inflación, la especulación y el desabastecimiento, realmente se convierten en graves problemas para la subsistencia del pueblo venezolano», y que «el Gobierno debe reaccionar en lo inmediato, en relación a tomar medidas efectivas contra el conjunto de problemas que sacuden a la sociedad».

Las declaraciones íntegras del Buró Político pueden escucharse en: https://soundcloud.com/tribuna_pcv/buro-politico-del-pcv-rueda-de-prensa-08-ene-2018

Para que el lector juzgue por sí mismo, transcribimos los fragmentos de la reseña publicada por el diario que refieren a lo dicho por Abreu:

«El Partido Comunista de Venezuela, ha encarado al gobierno del presidente Nicolás Maduro, alertándolo de que no se haga de oídos sordos ante la ola de protestas y saqueos que siguen produciéndose en el país desde comienzos de año por comida. En ese sentido, la tolda del “gallo rojo”, precisó que en el país hay “incertidumbre, desesperación e indignación” y exigió al Gobierno Nacional que actúe. Y es que el fantasma de El Caracazo, la revuelta popular del 27 de febrero de 1989, sigue en las cabezas de una parte del liderazgo político venezolano, y el Partido Comunista de Venezuela (PCV) no es la excepción. Los dirigentes comunistas advirtieron, que Venezuela “puede estar a las puertas de grandes estallidos sociales”. Perfecto Abreu, integrante del Comité Central (dirección nacional) del PCV, afirmó que hay “incertidumbre, desesperación e indignación” en la gran mayoría del pueblo venezolano ante “el agravamiento de la situación socioeconómica del país”. El Gobierno, señaló Abreu, debe “reaccionar en lo inmediato” y tomar “medidas efectivas” para resolver los problemas. La dirigencia comunista hizo un recuento de los que califica como los principales problemas del país, y citó –entre otros– la inflación, la especulación y el desabastecimiento. “Los altos precios llenan de indignación al venezolano”, alertó. También incluyeron el estado del transporte público, el deterioro del Metro de Caracas y del sistema Metrobús y las dificultades de la población para acceder a su dinero debido a la ausencia de efectivo. El PCV aclaró que, aún cuando no se opone a los aumentos salariales, sí critica que las bonificaciones sean superiores al sueldo de los trabajadores. “Bienvenidos” los bonos como los de Navidades o Reyes, “pero ahí no está la salida a los problemas”, indicó Abreu. Y en son de broma, dijo que posiblemente el Gobierno de Nicolás Maduro apruebe un bono del Rey Momo por los carnavales, o el bono Judas por la Semana Santa.

¿Un nuevo pacto de Punto Fijo?

Los comunistas también demandaron al Gobierno Nacional que dé a conocer el contenido de las negociaciones con una parte de la oposición que se desarrollan en República Dominicana, y que se reanudan hoy y mañana 12 de enero. En ese orden, apuntaron que podría tratarse de un nuevo “Pacto de Punto Fijo”, como el que rigió los destinos del país entre 1958 y 1998 por el acuerdo entre los partidos Acción Democrática, Copei y URD (aunque URD después se retiró). En cuanto a la candidatura presidencial, Perfecto Abreu reiteró que será la 14 conferencia nacional del partido la que decida a quién darán su apoyo. […]»

