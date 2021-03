Intervención en el Acto Solemne del 90 Aniversario del PCV del Camarada Carolus Wimmer, Secretario de Relaciones Internacionales

5 de marzo del 2021

Con gran alegría y optimismo revolucionario el Comité Central del Partido Comunista de Venezuela saluda en este Acto Solemne del 90 Aniversario de la fundación del PCV a más de cien delegaciones nacionales y están participando online 33 Partidos Comunistas y Obreros internacionales. 51 Partidos Comunistas y Obreros de los cinco continentes enviaron su mensaje de felicitación. Además nos conforta la presencia online de los embajadores: Embajada de la República Popular China: Embajador Li Boarong de la Embajada de la República Popular China. Ri Sung Gil de la Embajada de la República Popular Democrática de Corea y Le Viet Duyen de la Embajada de la Republica Socialista de Vietnam.

Más que ningún otro partido político, el PCV ocupa la historia del siglo XX y XXI, en Venezuela. Su historia se relaciona con momentos destacados y dramáticos, incorporando todas las formas de lucha, enfrentando las dictaduras militares, organizando la lucha armada, movilizando las acciones por la defensa de los derechos de la clase obrera y del pueblo trabajador en diferentes etapas de la mal llamada democracia burguesa, y siempre levantando las banderas de la lucha por el socialismo-comunismo.

El carácter internacionalista del PCV deriva, en primera instancia, de su contenido clasista, proletario, su ideología marxista-leninista, y concuerda con la tradición venezolana activamente solidaria con la lucha de otros pueblos por la libertad y la soberanía, desde las guerras independentistas hasta hoy.

Lo demostró en el siglo XIX la trayectoria de nuestro pueblo, dirigido por nuestros libertadores Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre y demás patriotas, quienes regaron con su sangre otras tierras, por conquistar la libertad, y en los siglos siguientes la presencia revolucionaria y solidaria en otros países de Gustavo Machado, Salvador de la Plaza, Carlos Aponte, Pio Tamayo, Carmen Fortoul y otros destacados camaradas.

El PCV es un confiable destacamento internacionalista que en la lucha de clases a nivel internacional cierra filas con el movimiento comunista y obrero internacional y los movimientos de liberación nacional, junto a los países socialistas de la República Popular de China, República Popular Democrática de Corea, República de Cuba, República Democrática Popular Lao y República Socialista de Vietnam.

La historia del PCV es tan singular, que todavía no había oficialmente un Partido Comunista en Venezuela, pero ya comunistas venezolanos participaron en acciones revolucionarias y la fundación de Partidos Comunistas en América y Europa.

Recordamos hoy al Camarada Eduardo Gallegos Mancera, médico y poeta, quien fue un histórico militante del glorioso Partido Comunista de Venezuela desde 1937, además de haber sido durante de tres décadas su Secretario de Relaciones Internacionales. Llevó la política del PCV a todos los continentes y tuvo contactos fraternales directos con gran parte de los líderes comunistas a nivel internacional como Mao Tse Tung, Ho-Chi-Minh, Fidel Castro, Che Guevara, Kim il Sung, Leonid Brezhnev, entre otros, además que fungió, representando al PCV, en varios momentos como figura clave del Movimiento Comunista Internacional.

Citando al Camarada Eduardo Gallegos Mancera:” Los comunistas somos patriotas por definición, ideología y programa. Y por patriotas somos internacionalistas. En el estado actual de las comunicaciones, el mundo – aun dividido en dos sistemas fundamentales: socialismo y capitalismo – no puede concebirse al margen de la interdependencia entre Estados y pueblos. A la internacionalización del capital, que invade todos los rincones permeables a su penetración, hemos de responder con la internacionalización del trabajo, esto es, con la solidaridad de los trabajadores.“

Hemos educado a las sucesivas generaciones de comunistas del Partido y de la Juventud Comunista dentro de este espíritu del internacionalismo proletario y de la solidaridad Internacional, que tiene sus orígenes ya mucho antes de la fundación del PCV en 1931.

En 1917, con la victoria proletaria de la Gran Revolución Socialista de Octubre en Rusia llegaron también a la Venezuela, que vivía bajo la férrea dictadura pro-yanqui y anticomunista del General Juan Vicente Gómez las noticias revolucionarias de las nuevas experiencias del proletariado con su doctrina marxista-leninista y su partido de nuevo tipo.

Obligados al destierro durante la dictadura, muchos exiliados políticos se incorporan a las luchas de clases en el continente americano y europeo. Se calculan que más de 50 mil personas tuvieron que emigrar de Venezuela, una cifra enorme para un país con apenas 3 millones de habitantes.

El potencial revolucionario internacionalista de esta generación comprobamos en el joven estudiante Gustavo Machado cuando viaja en 1919, después de su prisión que sufrió con una edad de apenas 15 años, a los Estados Unidos combinando sus estudios en la Universidad de Harvard con la actividad política anti-dictatorial en Venezuela.

Expulsado hacia Francia Gustavo Machado participa en la fundación del Partido Comunista Francés en 1920 y allá inicia su militancia comunista, junto a un gran grupo de venezolanos, entre ellos Aurelio Fortoul, Jorge Saldivia Gil, Miguel Otero Silva, Heriberto González Méndez, Eduardo Francis, Guillermo Mujíca, Rafael I. Mendoza y otros.

Nuestro Inmortal Camarada Gustavo Machado será después en 1947 candidato a la Presidencia de la República por el PCV, fundador del periódico del Comité Central del PCV “Tribuna Popular” en 1948 y Presidente del PCV de 1974 a 1983.

Otro pionero venezolano internacionalista, el Camarada Pio Tamayo, comparte sus aportes revolucionarios entre Puerto Rico, Estados Unidos, Cuba, Panamá, Guatemala, Costa Rica y Colombia, donde en Barranquilla funda la Unión Obrera Venezolana, organización de inspiración marxista a favor de la conciencia y la unidad de la clase trabajadora.

De acuerdo con el mexicano Pablo González Casanova podemos afirmar que “la dominación de América Latina por el imperialismo y las luchas de liberación hasta el socialismo es el eje que unifica la historia de todos nuestros países desde fines del siglo XIX hasta hoy”. Entonces la dialéctica “imperialismo – liberación” se convierte en una de las claves necesarias que nos permitirán comprender con toda su riqueza las contradicciones y ambigüedades de nuestros países latinoamericanos en más de un siglo de historia en torno a esta cuestión.

Desde entonces, varios fueron los movimientos políticos, sociales y culturales interesados en plantear la eliminación del imperialismo en los distintos países de la región latinoamericana. Dentro de estas corrientes de lucha contra la expansión del capitalismo monopólico, un lugar no menor fue el ocupado por la Liga Antiimperialista de las Américas, organización creada entre 1924 y 1925 en la Ciudad de México.

En suelo mexicano nuestros camaradas Salvador de la Plaza, Carlos Aponte, Ricardo Martínez y Gustavo Machado participan en la fundación del Partido Comunista Mexicano y en la fundación de la Liga Antiimperialista de las Américas y la publicación de El Libertador, en la cual colaboran eminentes intelectuales del continente como los muralistas comunistas mexicanos David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera.

Fue el momento del primer contacto del representante del Comité Ejecutivo de la KOMINTERN, Stanislav Pestkovky, con los exiliados revolucionarios latinoamericanos, entre quienes se destacaban nuestros camaradas Gustavo Machado y Salvador De la Plaza. Relación que finalmente en 1935 llevó al reconocimiento del PCV como sección nacional del Comintern por el VII Congreso Mundial de la III.Internacional.

Este hecho deja en evidencia que los contactos entre los comunistas venezolanos y el KOMINTERN fueron establecidos mucho antes de la formación oficial del Partido Comunista en 1931.

La comprensión de los comunistas venezolanos respecto a la unidad dialéctica del bolivarianismo y la postura marxista-leninista-comunista queda tempranamente demostrado, cuando Gustavo Machado y Pio Tamayo se trasladan en septiembre de 1925 a Panamá, para participar como delegados comunistas venezolanos al congreso de estudiantes bolivarianos.

Como decía el Che: “Me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más y, en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie”.

Con este espíritu nuestro Camarada Gustavo Machado se radicó 1924 en Cuba, colaborando en la redacción del periódico Venezuela Libre, participando activamente en los trabajos de la Universidad Popular José Martí, y en la fundación del Partido Comunista Cubano (1925) junto con Julio Antonio Mella y otros activistas políticos.

Cuando la dictadura cubana arresta el 27 de noviembre 1925 a Julio Antonio Mella, Gustavo Machado participó en el llamado «Comité Pro Libertad de Mella». Entre sus miembros estaban también otros exiliados venezolanos, como Salvador de la Plaza, Eduardo Machado y Carlos Aponte (quien en mayo de 1935, junto al dirigente cubano Antonio Guiteras cae en combate asimétrico con las fuerzas del régimen dictatorial cubano.

Otro episodio especial representa la presencia de los Camaradas Carlos Aponte y Gustavo Machado en Nicaragua. Llegaron el 14 de mayo de 1928, y allí se relacionaron junto a un amplio grupo de revolucionarios venezolanos con Augusto César Sandino, quien les anima a preparar una invasión a Venezuela e iniciar la lucha armada contra la dictadura de Juan Vicente Gómez. En Nicaragua conforman el comité Manos Fuera de Nicaragua, instancia que logra grandes jornadas de solidaridad política y financiera con la lucha encabezada por el General de Hombres Libres.

Gustavo Machado sirvió como Oficial del Estado Mayor de Augusto César Sandino desde abril de 1928. Nuestro Camarada Carlos Aponte combate en las filas sandinistas contra la intervención norteamericana. Aquí se convirtió en guerrillero, participó en quince combates y fue jefe de columna. Augusto César Sandino lo nombró primero capitán y segundo ayudante de órdenes. Después alcanza el grado de teniente coronel en agosto del 28. Tras 20 meses en Nicaragua, cuando Sandino viaja hacia México a la busca de apoyo internacional, Carlos Aponte lo acompaña.

Todo esto es parte de la gloriosa historia del PCV.

Otro capítulo de la historia de la presencia internacionalista de comunistas venezolanos se escribe con el Camarada Eduardo Machado: en 1928 viajó a los Estados Unidos junto con Sócrates Sandino, hermano de Augusto César Sandino, para promover campañas de solidaridad con Nicaragua, que había sido invadida por tropas norteamericanas. En 1928 fue expulsado a Francia, pero regresó en 1930 a Nueva York para trabajar intensamente en la organización obrera, siendo editor del semanario Voz Obrera y presidente del Centro de Obreros de Habla Española.

Eduardo Machado, Mariano Fortoul, José Andrés López Octavio, Ricardo Martínez, Manuel Corao y otra importante grupo de comunistas venezolanos se afilian al Partido Comunista de los EEUU.

En el activismo revolucionario del exilio venezolano también está presente la mujer comunista. Mientras que los hermanos Aurelio y Mariano Fortoul se afilian a las Partidos Comunistas Francés y de los Estados Unidos respectivamente, su hermana, la Camarada Carmen Fortoul, coopera en 1930 en nombre del Comité Ejecutivo del KOMINTERN en la creación del Partido Comunista de Colombia.

Y nuestro Camarada Eduardo Machado hace historia en los EEUU. En junio de 1931 fue detenido por la policía y acusado de intentar derrocar al gobierno de los Estados Unidos. Finalmente, tras un sonado juicio en el que intervinieron diversas organizaciones políticas y sindicatos para protestar la inminente deportación a Venezuela, fue enviado como refugiado a la Unión Soviética, donde ingresó a la Universidad Leninista de Cuadros y adquiere la condición de funcionario y Comisario del KOMINTERN.

En 1932 viajó a España en representación del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista para zanjar las diferencias de los comunistas españoles. Allí se vinculó a la lucha de los mineros de Cataluña y promovió la fundación del Partido Comunista Catalán. Sus actividades en territorio español lo llevaron de nuevo a la cárcel, logrando evadirse tras 8 meses de prisión y retornar a la Unión Soviética.

Durante la Gran Guerra Patria de la Unión Soviética contra el Nazi-fascismo, el PCV dio grandes muestras de solidaridad internacional con el Partido Comunista y el pueblo soviético.

Hoy recordamos también los grandes lazos de hermandad y solidaridad que unen a los comunistas venezolanos con los revolucionarios de la República Dominicana. No en balde, en una de las tantas demostraciones concretas de internacionalismo proletario del PCV, trece camaradas abonaron en 1965 la heroica tierra dominicana con sus vidas cuando incursionaron en la lucha armada para derrotar la cruel tiranía de Rafael Leónidas Trujillo. Militantes comunistas que no dudaron en participar con los camaradas dominicanos en la gesta revolucionaria que, por desgracia, no pudo triunfar, pero permitió sellar con sangre, sangre joven de nuestra Juventud Comunista de Venezuela, una hermandad militante que se mantiene viva, como vivo está el recuerdo de nuestros mártires que reposan en los lugares donde combatieron o en el Fuerte San Isidro, donde algunos fueron ejecutados por la dictadura criminal.

Otros lazos internacionalistas del PCV se abrieron en las últimas décadas con los guerrilleros cubanos en la Sierra Maestra, los combatientes de las FARC en Colombia, el Frente de Farabundo Martí en El Salvador y el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Aún hoy se recuerdan nuestros camaradas, mártires en las luchas anti-dictatoriales y anti-imperialistas latinoamericanas. HONOR Y GLORIA A SUS EJEMPLOS.

Con el PC de Vietnam nos une una relación especial. Desde Venezuela se realizaron grandes campañas de solidaridad. Varios camaradas de la dirección del PCV visitaron en plena guerra antiimperialista al pueblo vietnamita, entre ellos Emigdio Canizales Guedez, médico y miembro del Comité Central y el ya nombrado secretario de relaciones internacionales del PCV, Eduardo Gallegos Mancera.

En octubre de 1964, en Caracas, Venezuela, es secuestrado por un comando guerrillero de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, dirigido por el Partido Comunista de Venezuela, el segundo jefe de la Misión Aérea norteamericana, el Teniente Coronel Michael Smolen. Nuestros guerrilleros realizaron esta acción internacionalista por la condena a muerte del guerrillero vietnamita Nguyen Van Troy y pedían como rescate la liberación de éste; en consecuencia, la ejecución de la sentencia fue aplazada temporalmente por orden de las autoridades imperialistas norteamericanas asentadas en Vietnam del Sur.

Recordamos también la solidaridad internacionalista del PCV en tierras venezolanas al dar la bienvenida a miles de refugiados políticos de España, Portugal, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Colombia, Haití, Centroamérica, y Medio Oriente, entre otros. Muchos de ellos ingresaron a las filas del PCV, ampliando aún más la conciencia del internacionalismo proletario entre nuestros camaradas del Partido y la Juventud.

Ya en una nueva etapa desde su X Congreso en 1996 hasta hoy, el PCV da sus aportes al fortalecimiento del Movimiento Comunista Internacional, a la lucha antiimperialista y antifascista, con especial énfasis en el fortalecimiento de la Unidad latinoamericana.

Luchamos en el marco de la dialéctica de las contradicciones fundamentales, entre capital y trabajo, y las principales, entre imperialismo y soberanía nacional. La primera nos lleva a las alianzas estratégicas por la conquista del poder político y la construcción del socialismo-comunismo.

Ejemplos son nuestra participación en el Encuentro Internacional de los Partidos Comunistas y Obreros, en la coordinadora de los Partidos Comunistas Suramericanos y en el equipo editorial de la Revista Comunista Internacional, Prestamos gran atención a los proyectos políticos bilaterales con nuestros partidos hermanos.

Las contradicciones principales nos comprometen con la lucha antiimperialista y la unidad de todas las fuerzas democráticas, anti-fascistas, anti-imperialistas y revolucionarias a nivel internacional.

He aquí nuestra participación militante en el Foro Sao Paulo, el Seminario de los Partidos por una Nueva Sociedad en México, la Conferencia Rosa Luxemburgo en Alemania y otros frentes de solidaridad internacional y lucha por la paz.

Simultáneamente al desarrollo del capitalismo, surgen los intereses comunes de los proletarios en todos los países, siendo así la solidaridad internacional la respuesta que nace de las condiciones de vida y de las luchas contra la opresión.

Marx y Engels recogiendo esta respuesta hicieron su histórico llamado de “Proletarios del mundo, uníos”.

VENCEREMOS