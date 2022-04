[Bloqueo gubernamental] La CUTV solicita ser incluida en el diálogo sindical auspiciado por la OIT en Caracas

En una comunicación dirigida a la Directora de la Oficina de Actividades para los Trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) solicitó su incorporación en los diálogos con el sector sindical que se desarrollarán en Caracas del 24 al 28 de abril

A continuación, reproducimos el documeto:

Caracas, 18 de abril del 2022

Sra María Helena André

Directora de la Oficina de Actividades

para los Trabajadores (ACTRAV)

C/c: Sr Guy Rider, Director General de la OIT

Respetada señora, reciba un cordial saludo a nombre del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV).

La presente tiene el objeto de solicitar formalmente la inclusión de nuestra central sindical como participante en las actividades del Foro de Dialogo Social que se realizarán en Venezuela del 25 al 28 de abril del año en curso, incluyendo la reunión previa con las centrales sindicales, programada para el día 24 de abril.

Las razones de la presente solicitud formal estriban en el hecho de que la CUTV no fue convocada a la apertura formal del Foro de Dialogo Social en la República Bolivariana de Venezuela, celebrada el 7 de marzo y por tanto no aparece en la lista de las organizaciones sindicales venezolanas que participarán en el mencionado proceso tripartito, no obstante que la CUTV fue una de las organizaciones de trabajadores consultadas por la Comisión de Encuesta establecida para examinar la observancia por parte del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de los convenios 26, 87 y 144.

La CUTV, afiliada a la Federación Sindical Mundial (FSM), es una central obrera legalmente constituida desde 1963, con historia en el movimiento sindical venezolano y a la que le ha correspondido, en distintos momentos, ejercer representación ante la Conferencia Internacional del Trabajo. Nuestra central desarrolla una labor organizativa, de formación y de luchas sindicales entre trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como del privado, aunque ha sido afectada en los últimos años por una conducta discriminatoria por parte de las autoridades gubernamentales, en virtud de nuestra actuación independiente y autónoma.

Es por todo lo anterior que, apelando a la necesidad del desarrollo de un diálogo social tripartito incluyente, con garantías y pleno respeto a la autonomía y representación plural de las organizaciones de trabajadores, insistimos en solicitar la inclusión plena de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) en el proceso de diálogo que se desarrollará en los próximos días en Caracas, con la presencia y asistencia técnica de la OIT.

En espera de una satisfactoria respuesta, le reiteramos nuestro cordial saludo.

Por el Comité Ejecutivo de la CUTV:

Pedro Eusse