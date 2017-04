¡No a la Ilegalización del PCV! (Es, En, Fr)

¡NO A LA ILEGALIZACIÓN DEL PCV!

Camaradas

PARTIDOS COMUNISTAS Y OBREROS DEL MUNDO

Queridos camaradas,

Reciban un clasista y revolucionario saludo del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), en ocasión de dirigirnos a ustedes para alertarles y explicarles acerca de la amenaza de ilegalización que pesa sobre el PCV por cuarta vez en sus 86 años de lucha.

Durante más de un año, públicamente y en reuniones cerradas, el PCV ha expresado y ratificado que no se someterá a las «Normas para la renovación de nóminas de inscritos de las organizaciones con fines políticos nacionales» –establecidas el 4 de marzo de 2016 por el Consejo Nacional Electoral (CNE)–, por cuanto éstas contienen parámetros que nunca se habían aplicado anteriormente y que son inaceptables para la dignidad y seguridad de una organización revolucionaria y de su militancia, además de que extralimitan el marco legal vigente.

Entre los nuevos parámetros de estas «normas», se impone que la militancia de los partidos ahora debe registrarse directamente ante el CNE, desnaturalizando la relación establecida legal e históricamente del Poder Electoral con los partidos políticos y de éstos con sus respectivas militancias; lo cual no sólo contraviene los Estatutos y principios orgánicos del PCV como partido de cuadros, sino que, además, constituye un peligro para el funcionamiento interno de la organización, ya que si decenas, cientos o miles de personas que no sean realmente militantes de nuestro partido se registran como tales en el CNE, posteriormente podrán reclamar el derecho a participar en la elección de los órganos dirigentes y de las candidaturas del PCV. Además, las «normas» prevén el acceso público, a través del sitio Web del CNE, a los datos de quienes se registren, lo cual violenta el derecho de toda persona a resguardar su opción política, debilita el principio del secreto del voto, y pone en riesgo la seguridad personal y la estabilidad laboral de la militancia comunista y de izquierda, ya que la derecha neofascista y los patronos públicos y privados podrán acceder a esta información y arremeter contra las y los revolucionarios. Por si fuera poco, las «normas» de 2016, en comparación con las de 2011, además de reducir de seis meses a 14 horas el lapso para el registro de la nómina, equiparó los procedimientos y requisitos para los partidos que no participaron en las últimas dos elecciones y los que sí participamos.

Tras la publicación de estas «normas», el Buró Político del CC del PCV consignó una comunicación al CNE, el 10 de junio de 2016, con sus objeciones y propuestas de modificación; pero nunca fue respondida por el ente electoral, lo cual –además de constituir un incumplimiento de la obligatoriedad constitucional a brindar una “oportuna y adecuada respuesta.” (artículo 51)– evidencia la falta de voluntad política que ha prevalecido en el CNE para buscar una solución a la situación planteada.

A lo largo de más de 14 meses, se han realizado múltiples reuniones bilaterales e intercambios con altos funcionarios del Gobierno y reuniones amplias entre representantes de los partidos que integramos el Gran Polo Patriótico «Simón Bolívar» y que impulsamos el proceso bolivariano, incluidos dirigentes del PSUV; en todas ellas el PCV ha expresado sus observaciones a las «normas» del CNE para la “renovación”, las cuales son compartidas por la casi totalidad de estos partidos. Sin embargo, mientras algunos dirigentes nacionales del PSUV han expresado “comprensión” sobre el tema, otros han declarado públicamente que el proceso del CNE está apegado a derecho y que debe ejecutarse tal como está establecido; por lo que no se ha definido claramente cuál es la posición oficial del partido de Gobierno.

A principios de este año ya se veía inminente que el CNE impondría el proceso de “renovación” con esas «normas» abusivas, escudándose en la pre-constitucional Ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones –que continúa aplicándose a pesar de que data de 1965, como parte de la política policial de control a los partidos de izquierda en el momento más represivo del régimen puntofijista, y que, a pesar de una «reforma parcial» en 2010, mantuvo su contenido y carácter restrictivo, no adaptándose a los principios y postulados de la Constitución de 1999, especialmente en lo relativo a la promoción de la participación, protagonismo y control popular en la gestión pública–.

Por ello, el PCV introdujo, el pasado 16 de febrero, en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un recurso de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 25 de la ley de partidos políticos –que es el que establece la “renovación”– y en dicho escrito también solicitó medidas cautelares para que se suspendiera provisionalmente el proceso de “renovación” adelantado por el CNE, el cual inició el pasado 4 de marzo.

Han transcurrido casi dos meses desde que el PCV introdujo el recurso en el TSJ y más de un mes desde que el CNE inició el proceso de “renovación”, sin que la Sala Constitucional del máximo órgano rector del Poder Judicial haya emitido decisión sobre las medidas cautelares ni sobre el fondo del petitorio, a pesar del postulado constitucional que consagra el derecho “a obtener con prontitud la decisión correspondiente” de los órganos de administración de justicia (artículo 26). Según el cronograma del CNE para el proceso de “renovación”, al PCV le corresponde el 20 y 21 de mayo, entendiéndose que el PCV no reconocerá como militante a ninguna persona que se registre esos días; y, del 9 al 19 de julio se dará a conocer el informe final de este proceso, ya habiendo expresado el CNE que el partido que no se “renueve” será “cancelado” –que es el término empleado por la ley–, por ende, perderá su estatus legal y su personalidad jurídica, con todas las implicaciones que esto conlleva.

Estas acciones, que amenazan con ilegalizar al principal, histórico y más consecuente instrumento de lucha de la clase obrera y del pueblo trabajador venezolano contra la dominación imperialista y la explotación capitalista, se produce en una coyuntura de crisis del modelo capitalista rentista y dependiente de nuestro país, de incremento de la política intervencionista del imperialismo contra el referente moral que sigue siendo el proceso bolivariano, y de agudización de las contradicciones clase y de lucha por el poder entre el bloque de fuerzas de la derecha pro-imperialista y el bloque de las fuerzas que respaldamos al Gobierno, y más aún a lo interno de estos bloques.

En este contexto, el Comité Central del PCV plantea a los Partidos Comunistas, Obreros y Revolucionarios del mundo, que consideren asumir la Campaña «¡No a la ilegalización del PCV!», manifestando la posición del movimiento comunista y antiimperialista internacional en apoyo al PCV y a que se respeten sus derechos y las garantías constitucionales; al tiempo que se ratifique la denuncia del injerencismo imperialista que atenta contra la soberanía y autodeterminación del pueblo venezolano.

Fraternalmente les solicitamos que las declaraciones que emitan públicamente o que consignen en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en su respectivo país, las hagan llegar a nuestros e-mails: internacional.pcvenezuela@gmail.com, dnopcv@gmail.com y directortribunapopular@gmail.com; y, de ser posible, también a las cuentas de Twitter: @DPresidencia, @NicolasMaduro, @TSJ_Venezuela, @Tibisay_Lucena, @taniadamelio y @PCV_Venezuela.

Agradeciendo de antemano el apoyo y la solidaridad internacionalista, se despiden, con saludos comunistas,

Por el Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV):

Oscar Figuera G. Secretario General Carolus Wimmer Secretario de Relaciones Internacionales

Caracas, 12 de abril de 2017.

* * * * * * *

NO TO THE ILLEGALIZATION OF PCV!

Comrades

COMMUNIST AND WORKERS PARTIES OF THE WORLD

Dear comrades,

Receive classist and revolutionary greetings from the Central Committee of the Communist Party of Venezuela (PCV), as we call on your attention to offer you an explanation on the threat of illegalization that currently weighs on our Party for the fourth time during our 86 years of struggles.

For more than a year, both publicly and in private meetings, PCV has stated repeatedly that it will not submit itself to the stipulations set forth by the Rules for the Renewal of Enrollment Lists of Members of Organizations for National Political Purposes. These new Rules, issued on March 4th, 2016, by the National Elections Council (CNE for its Spanish initials), contain some terms and conditions which had never been applied before, which are unacceptable to the dignity and safety of a revolutionary organization and its members, and which overstep the current legal framework.

According to the new procedures established by these Rules, it is now mandatory that the membership of all parties must register directly with CNE, distorting the legally and historically established relationship between the electoral authorities and the political parties, and between these and their respective members. This not only goes against the Statutes and organic principles of PCV as a party of cadres, but also creates a situation potentially dangerous to the internal life of our organization, since if tens, hundreds or thousands of people who are not really members of our Party, get registered as such by CNE, then these may claim the right to participate in internal decisions and debates, including the election of our leadership and candidates.

Also, the Rules provide for open and public access, through the CNE website, to the personal data of those who register as members of each party, which violates the right of citizens to maintain privacy about their political choices, and weakens the principle of secret vote. This, in turn, puts at risk the personal security and employment stability of Communists and other left-leaning militants, since neo-fascists and public and private employers will be able to access this information and use it to identify and attack revolutionaries. Moreover, the new Rules issued in 2016, compared to the old ones of 2011, not only reduced from six months to 14 hours the period for registration of enrollment lists, but also established equal procedures and requirements for the parties that did not take part in the previous two elections and those, like ours, that did participate.

After the publication of these Rules, the Political Bureau of the Central Committee of PCV sent on June 10th, 2016, a letter to CNE explaining our objections and proposing amendments, but the electoral authorities never replied, thus disregarding their constitutional duty to provide «a timely and adequate response» to any proper request by the citizenry (Article 51 of the National Constitution); this also demonstrates the lack of political will that has prevailed within CNE to seek a solution to this situation.

For more than fourteen months, there have been several bilateral meetings and exchanges with senior Government officials, as well as broader meetings between representatives of the different parties that make up the «Simón Bolívar» Great Patriotic Pole and drive the Bolivarian process, including leaders of the United Socialist Party of Venezuela (PSUV). In all of those opportunities, PCV has expressed our objections to the Rules issued by CNE, objections which were shared by the majority of the parties therein. However, while some national leaders of PSUV have expressed their «concern» about this matter, others have publicly stated that the «renewal» process is legal and should be carried out by CNE as established; therefore, the official position of the party in Government still remains unclear.

Earlier this year, it became evident that CNE was getting ready to enforce the process of «renewal» under these opprobrious Rules, shielding itself behind the Law on Political Parties, Public Meetings and Demonstrations, which dates back to 1965 when it was enacted during the most repressive moment of the «Puntofijista» regime as part of its efforts to police and control leftist parties. This Law, despite an amendment in 2010, still maintains its repressive contents and nature, and thus clashes with the principles and postulates of the National Constitution of 1999, especially with regards to the promotion of people’s participation, activism and control over public administration.

Therefore, on February 16th, 2017, PCV filed at the Constitutional Court of the Supreme Tribunal of Justice (TSJ for its Spanish initials) an appeal for the annulment of Article 25 of the Law on Political Parties, which establishes the requirement of «renewal» of political parties, on the grounds that such a requirement is unconstitutional. At the same time, our Party also requested precautionary measures to suspend the process of «renewal», which nevertheless was started by CNE on March 4th.

Almost two months have elapsed since PCV filed the appeal in the TSJ, and more than a month since CNE started the process of «renewal», and still the Constitutional Court has not made any decision neither on our request of precautionary measures nor on the merits of our appeal. This is a violation of the constitutional principle that establishes the right «to obtain promptly the relevant decision» from the courts (Article 26 of the National Constitution).

According to the schedule announced by CNE for the «renewal» process, PCV is due on May 20th and 21st; PCV will not participate and will not recognize as its members any people who may register as such during those days. Between July 9th and 19th, the final report on the results of the process will be announced; CNE has already asserted that any party that is not «renewed» by then will be «canceled» (such is the wording in the Law), and therefore will lose its legal status and entity, with all the implications that this entails.

This would outlaw the main, oldest and most persistent instrument for the struggle of the Venezuelan working class and people against imperialist domination and capitalist exploitation. Such a threat takes place in the midst of a severe crisis of the extractionist and dependent capitalist model of our country; an increase in the interventionist policies of imperialism against the moral reference that the Bolivarian process still represents; and a sharpening of class contradictions and of the struggle for power between the pro-imperialist right-wing bloc and the forces that support the Government, and even within each of these blocs.

In this context, the Central Committee of PCV proposes to the Communist, Workers and Revolutionary Parties of the World that they consider the possibility of participating in the campaign «No to the illegalization of PCV!», thus expressing the opinion of the international Communist and anti-imperialist movement in support of PCV and for the protection of the rights and constitutional guarantees of our Party. We suggest that this opportunity be used also for the denunciation of imperialist interference against the sovereignty and self-determination of the Venezuelan people.

We ask that the public statements that your Parties may issue on this matter, be delivered to the Embassy of the Bolivarian Republic of Venezuela in your country, and also that you send them to our e-mails: internacional.pcvenezuela@gmail.com, dnopcv@gmail.com and directortribunapopular@gmail.com. And, if possible, also to the Twitter accounts: @DPresidencia, @NicolasMaduro, @TSJ_Venezuela, @Tibisay_Lucena, @taniadamelio and @PCV_Venezuela.

Thanks in advance for the support and internationalist solidarity you may offer us.

With Communist greetings, on behalf of the Central Committee of the Communist Party of Venezuela (PCV):

Oscar Figuera G. General Secretary Carolus Wimmer Secretary for International Relations

Caracas, April 12th, 2017

* * * * * * *

NON À LA MISE HORS LA LOI DU PARTI COMMUNISTE DU VENEZUELA!

Camarades

PARTIS COMMUNISTES ET OUVRIERS DU MONDE

Chers camarades,

Veuillez recevoir les salutations révolutionnaires de classe du Comité central du Parti communiste du Venezuela (PCV). Nous nous adressons à vous pour vous alerter et vous informer sur les menaces de mise hors la loi qui pèsent sur le PCV pour la 4ème fois en 86 ans de luttes.

Depuis plus d’un an, aussi bien publiquement que dans ses réunions internes, le PCV a exprimé, avec constance, sa décision de ne pas se soumettre aux Règles de renouvellement des listes d’adhésions aux organisations à but politique national auprès du Conseil national électoral (CNE). Ces nouvelles règles, établies le 4 mars 2016 par le CNE, contiennent des dispositions qui n’avaient jamais été appliquées auparavant, qui sont inacceptables pour la dignité et la sécurité d’une organisation révolutionnaire et de ses militants et qui outrepassent le cadre légal en vigueur.

Suivant les nouvelles dispositions, il est maintenant obligatoire que les adhérents de tous les partis soient enregistrés directement par le CNE, ce qui dénature la relation légale et historique existant entre les autorités électorales et les partis politiques d’une part, entre les partis et leurs adhérents d’autre part. Cela ne va pas seulement à l’encontre des statuts et des principes organiques du PCV, qui est un parti de militants, mais cela créé une situation potentiellement dangereuse pour la vie interne de notre organisation. En effet, si des dizaines, des centaines, des milliers de personnes, qui ne sont pas réellement membres de notre parti, s’enregistrent comme tels auprès du CNE, elles pourraient réclamer le droit de participer aux décisions et débats internes, y compris à la désignation des directions et des candidats du PCV.

Par ailleurs, ces nouvelles règles prévoient l’accès public libre, sur un site internet, aux fichiers et aux données personnelles des adhérents enregistrés de chaque parti, violant le droit à garder confidentielle son opinion politique, portant atteinte au principe du secret du vote. Elles font peser un risque sur la sécurité personnelle et la vie professionnelle des communistes et des autres militants de gauche, puisque les néo-fascistes, les employeurs publics et privés pourront avoir accès à ces informations et les utiliser pour identifier et réprimer les révolutionnaires. En outre, les nouvelles règles de 2016, comparées aux précédentes de 2011, réduisent de 6 mois à 14 heures la période d’enregistrement sur les listes d’adhésion et imposent les mêmes procédures et exigences aux partis qui n’ont pas pris part aux deux dernières élections et à ceux qui, comme le nôtre, l’ont fait.

A la suite de la publication de ces nouvelles règles, le Bureau politique du Comité central du PCV a adressé, le 10 juin 2016, une lettre au CNE expliquant ses griefs et proposant des amendements. Mais les autorités électorales n’y ont jamais répondu, en contradiction avec leur obligation constitutionnelle de fournir une « réponse adéquate dans les délais appropriés » à toute demande émanant de citoyens (article 51 de la Constitution). Cela témoignage du manque de volonté politique qui a prévalu au sein du CNE de chercher une solution à la situation.

Depuis plus de quatorze mois, ont eu lieu plusieurs rencontres bilatérales et des échanges avec de hauts fonctionnaires, des rencontres plus larges entre des représentants des différents partis qui composent le Grand pôle patriotique « Simon Bolivar » et conduisent le processus bolivarien, y compris des dirigeants du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV). A toutes ces occasions, le PCV a indiqué nos objections aux règles adoptées par le CNE, objections partagées par la quasi-totalité des partis présents. Cependant, si quelques dirigeants nationaux du PSUV ont exprimé leur « compréhension », d’autres ont publiquement affirmé que le processus de « renouvellement » était légal et qu’il devait être mené à bien par le CNE. Pour autant, la position officielle du parti au pouvoir n’est toujours pas clairement définie.

Plus tôt cette année, il était déjà devenu évident le CNE allait imposer le processus de « renouvellement » avec ces « règles » abusives, en se plaçant derrière la loi, antérieure à la Constitution, relative aux partis politiques, aux réunions et manifestations publiques. Celle-ci continue à s’appliquer, bien qu’elle remonte à 1965, à la période la plus répressive du « régime de Punto Fijo » qui cherchait à renforcer le contrôle policier sur les partis de gauche. Cette loi, malgré une réforme en 2010, conserve son contenu et sa nature répressifs, et se heurte, de fait, aux principes et dispositions de la Constitution de 1999, en particulier pour ce qui concerne la promotion de la participation et de la place du peuple et de son contrôle sur la gestion publique.

En conséquence, le 16 février 2017, le PCV a introduit un recours devant la chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice (TSJ), en annulation, pour inconstitutionnalité, de l’article 25 de la loi relative aux partis politiques, qui définit les conditions du « renouvellement » de l’agrément des partis politiques. Dans le même temps, notre parti a demandé des mesures, à titre préventif, de suspension provisoire du processus de « renouvellement ». Néanmoins, le CNE l’a engagé le 4 mars.

Presque deux mois se sont écoulés depuis le recours du PCV devant le TSJ et plus d’un mois depuis que le CNE a commencé le processus de « renouvellement », sans que la chambre constitutionnelle ne se soit prononcée sur notre demande de suspension ou sur le fond de notre appel. Cela constitue une violation du principe constitutionnel (article 26) qui consacre le droit « d’obtenir une décision rapide » des organes de justice.

Selon le calendrier du processus de « renouvellement » prévu par le CNE, le PCV doit passer les 20 et 21 mai. Le PCV n’y participera pas et ne reconnaîtra la qualité de membre à aucune personne qui se sera enregistrée pendant ces jours. Entre le 9 et le 19 juillet sera publié le rapport final donnant les résultats du processus. Le CNE a déjà annoncé que tout parti qui ne sera pas alors « renouvelé » sera « invalidé », suivant le terme retenu. En conséquence, il perdra son statut légal et sa personnalité juridique, avec toutes les conséquences que cela implique.

Ces actions menacent de rendre illégal l’instrument principal et historique le plus conséquent de la lutte de la classe ouvrière et les travailleurs vénézuéliens contre la domination impérialiste et l’exploitation capitaliste. Elles se déroulent dans une conjoncture de crise sévère du modèle capitaliste rentier et dépendant de notre pays, d’intensification de la politique interventionniste de l’impérialisme contre la référence morale que représente encore le processus bolivarien et d’aggravation des contradictions de classe et de la lutte pour le pouvoir entre le bloc des forces de droite pro-impérialistes et le bloc des forces qui soutiennent le gouvernement, et plus encore au sein de ces blocs.

Dans ce contexte, le Comité central du PCV propose aux partis communistes, ouvriers et révolutionnaires du monde d’examiner la possibilité de reprendre la campagne « Non à la mise hors la loi du PCV! », pour exprimer le soutien du mouvement communiste et antiimpérialiste international au PCV, afin que les droits et garanties constitutionnelles de notre parti soient respectés. Nous suggérons de dénoncer dans le même temps l’interventionnisme impérialiste qui menace la souveraineté et le droit à l’autodétermination du peuple vénézuélien.

Fraternellement, nous vous prions de nous faire parvenir les déclarations émises publiquement ou transmises à l’ambassade de la République bolivarienne du Venezuela de vos pays respectifs à nos e-mails : internacional.pcvenezuela@gmail.com, dnopcv@gmail.com et directortribunapopular@gmail.com. Et, si possible, de les publier aussi sur les comptes Twitter: @DPresidencia, @NicolasMaduro, @TSJ_Venezuela, @Tibisay_Lucena, @taniadamelio et @PCV_Venezuela.

Merci d’avance pour le soutien et la solidarité internationaliste,

Salutations communistes,

Pour le Comité central du Parti communiste du Venezuela, PCV :

Oscar Figuera G. Secrétaire général Carolus Wimmer Secrétaire aux relations internationales

Caracas, le 12 avril 2017