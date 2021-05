Carta al Fiscal General: Justicia para los trabajadores presos

Caracas, 27 de mayo de 2021

Ciudadano

Dr Tarek William Saab

Fiscal General de la República

Su Despacho.-

Reciba un saludo cordial desde el Comité de Familiares y Amigos/Amigas de los Trabajadores y Trabajadoras, junto a organizaciones del movimiento obrero y sindical, organizaciones sociales y políticas que, solidariamente, a través del presente comunicado, expresamos nuestra sincera preocupación por casos en los que trabajadores y trabajadoras se encuentran injustamente detenidos y víctimas de un retardo procesal atroz, el cual afecta considerablemente a quienes están detenidos y a sus familias.

Sea propicia la ocasión para llamar la atención acerca de las recurrentes practicas de criminalización y judicialización de trabajadores y trabajadoras, al servicio del sector público o privado, tan solo por el hecho de enfrentar violaciones a sus derechos y de resistirse al autoritarismo patronal o por realizar denuncias, bien sea ante sus superiores inmediatos o ante instituciones del Estado. Se hace necesario y perentorio superar tales practicas, propias de un Estado que responde a la lógica de una sociedad dividida en clases sociales, en el que los órganos encargados de administrar justicia y de hacer valer el Estado de derecho, tienden a subordinarse a los intereses de poderes económicos y políticos, dejando de procurar la verdad y el esclarecimiento de los hechos.

De igual modo, los prolongados y recurrentes retardos procesales en los casos que nos ocupan, donde incluso hay privados de libertad a los que se les ha impedido demostrar su inocencia, luego de transcurridos años sin la realización de audiencia judicial preliminar, constituyen un quebrantamiento de la norma constitucional que instituye el debido proceso para todas las actuaciones judiciales y administrativas (artículo 49 de la CRBV), en particular el principio “Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario”. A la vez, deja de observarse el contenido del artículo 19 de nuestra carta magna, referido a que el Estado garantiza el disfrute de los derechos humanos sin ningún tipo de discriminación ni menoscabo.

Con todo respeto, ciudadano Fiscal General, recurrimos a usted para solicitar del Ministerio Público actuaciones inmediatas y efectivas a los fines de corregir todas las irregularidades presentes en los casos que más abajo describimos, así como tendentes a poner fin a las practicas deleznables de la criminalización y judicialización contra trabajadores y trabajadoras que luchan o denuncian hechos irregulares. Por el contrario, es necesario y así lo solicitamos, que las denuncias realizadas por trabajadores y trabajadoras sobre violaciones a derechos o a manejos cuestionables por parte de altos funcionarios de la administración pública o de gerentes de empresas del Estado, sean objeto de una seria y profunda investigación. Es inadmisible que el denunciante termine siendo judicializado sin que su denuncia sea procesada. Es inadmisible que se procesen judicialmente a inocentes, con la finalidad de encubrir a los verdaderos perpetradores de delitos.

A todas estas, ciudadano Fiscal General, proponemos establecer mesas de trabajo, a fin de solventar un conjunto de retardos y arbitrariedades en los casos que estamos acompañando. Para ello, consignamos este documento que contiene un dossier de algunos casos y que próximamente iremos sumando otros. El objetivo es que esta institución nos acompañe a tal respecto siendo garante del debido proceso, a fin de lograr que se imponga el Estado de derecho y de justicia, establecido en nuestra sagrada Carta Magna.

A continuación presentamos los casos:

Guillermo Manuel González González

C.I: 24.982.037

Fiscalía 54 Nacional

Exp: 98420-2020

Derbys José Rodríguez Sánchez

CI. 12.866.502

Fiscalía 54 nacional

Exp: MP 98420-2020.

Luis Giovanny Cárdenas Rodríguez

C.I. 13.712.129

Tribunal 2do de Control en Caracas

Causa: 02C-S-1162-2019

MP-215442-2019

Eudis Girot

C:I. 8635180

3CT-S-014-20

MP218790-2020

Guillermo Zarraga

CI: 7490796

Exp: 024-21

causa. 1CT-S040-20 MP-170687-2020

Orianna Rojas Controladora Aérea.

Neptalí Duno

C.I. 9.810.552

Exp: 01CP-S-023-20

Joel José Bolívar Rojas

C.I. 12.056.926

Exp: 25-J – 2017-18

Tribunal 25 de Juicio

Rafael Enrique Nelo García C.I. 12.528.689

Gustavo Enrique Juarez Torres C.I. 10.638.726

Pedro Alexander Montilla Pérez C.I. 13.501.684

Causa N.º MP-245267-2019

Causa judicial N.º PP11P-2020-000190

Roger González C.I. 16.795.931

Luis Rivas C.I. 20.188.686

Eugenio Montes C.I. 13.603.047

Miguel Álvarez C.I. 16.137.990

Exp N.º KP01-P-2019-002868

DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS Y SOLICITUDES

Guillermo Manuel González

Edad: 24 años

Ocupación: Controlador aéreo.

Se le acusa de terrorismo, instigación al odio, asociación y revelación de información confidencial.

Está detención es una total injusticia ya que en el expediente no existe prueba alguna de que Guillermo haya pensado, planeado o ejecutado ningún plan terrorista, ni mucho menos haber recibido pago alguno por cometer semejante acto irregular.

Guillermo no tiene casa propia. Vive con sus padres y puede entregar los balances de sus cuentas bancarias y los de todas sus personas cercanas.

Bajo engaño fue llevado el día 20-05-2020 al DGCIM a una supuesta entrevista, y luego de dos días de su detención, fue presentado ante un tribunal, con una “defensora” pública, que no ejerció su función. No lo dejaron comunicarse con sus padres, para así poder contar con una defensa privada. Luego de 129 días es que se obtiene el expediente.

Ha pasado más de un año y aún no ha tenido su audiencia preliminar, que será el espacio apropiado para que pueda defenderse de lo que se le acusa.

Solicitud

Que cese el retardo procesal, se celebre la Audiencia Preliminar espacio en el que pueda defenderse, y salir en libertad ya que los cargos de los que se le acusancarecen de eficacia jurídica.

Derbys Rodríguez Sánchez

Ocupación: Controlador aéreo.

Le acusan de divulgación de información confidencial y asociación para delinquir. La detención ocurrió el 4 de junio de 2020, sin ninguna orden, bajo el argumento de que debía declarar.

Actualmente se encuentra detenido en la cárcel de El Rodeo II, en deplorables condiciones, en medio de un grave cuadro de salud. En el expediente no existe ninguna prueba que demuestre que Derbys Rodríguez haya suministrado información estratégica: ni correos, videos, audios, capturas de pantalla o documentos. Tampoco existe prueba alguna de que se haya asociado para delinquir, ni de que haya recibido pago o beneficio por realizar acción irregular alguna. No es sino hasta el día 6 de noviembre de 2020, que Derbys pudo finalmente contar con la defensa privada solicitada, fecha en la que se pudo acceder al expediente. La audiencia preliminar fue diferida en cuatro oportunidades sin justificación legal mientras él continuaba detenido en la DGCIM, hasta el día 31 de marzo, cuando fue trasladado ilegalmente a la cárcel de El Rodeo II, desmejorando notablemente sus condiciones de reclusión.

SALUD:

Derbys Rodríguez Sánchez, como consecuencia de haber laborado durante 15 años en un trabajo caracterizado por generar altos niveles de estrés, fue diagnosticado con HIPERTENSIÓN a los 38 años de edad, la cual se ha agudizado ante la situación actual. En la DGCIM fue evaluado por un médico, que recomendó fuese evaluado por un especialista, por lo que el 25 de agosto del 2020 se introdujo la solicitud de traslado a un cardiólogo ante el tribunal correspondiente. No obstante, hasta la fecha el tribunal no ha dado respuesta a dicha solicitud.

Solicitud

Para Derbys Rodríguez exigimos una medida humanitaria que le permita continuar el proceso desde su casa con las atenciones correspondientes, así como el cese al retardo procesal de su caso, y que dicho proceso sea limpio y justo.

Orianna Rojas

Ocupación: Controladora Aérea.

Le acusan de resistencia a la autoridad, por haber intentado grabar la detención de Derbys el 4 de junio de 2020. Oriana tiene una medida cautelar bajo presentación. Tiene 35 años, madre de 1 adolescente (17 años), con 13 años de servicio en el INAC. Oriana Rojas estuvo privada de libertad en DGCIM durante 4 días. En la audiencia de presentación ante el tribunal le otorgaron medida cautelar bajo presentación. Al asistir al trabajo le notificaron su despido arbitrario, una acción totalmente inhumana, ya que tanto ella como su esposo Derbys Rodríguez son el único sustento de sus 2 hijos.

Solicitud

Cese al retardo procesal de su caso, y que dicho proceso sea limpio y justo, igualmente demandamos reparación de daños.

Luis Giovanny Cárdenas Rodríguez

Ocupación: Gerente Funcional de Auditoría Comercio y Negocios Internacionales (PDVSA). Se le acusa de promoción al odio, posesión ilícita de arma de fuego, ocultamiento de municiones, reventa de productos, contrabando simple, legitimación de capitales. Es importante acotar que estos presuntos delitos carecen de eficacia judicial, es decir, que no existen medios de prueba en el expediente, que demuestren la comisión de esos delitos. Recientemente la Fiscalía emitió oficio de entrega por los bienes confiscados, los cuales son de procedencia legítima comprobada. Han trascurrido más de 19 meses desde que fue recluido en el DGCIM Boleíta (Caracas), y no se ha celebrado la audiencia preliminar. Es evidente que Luis Cárdenas es víctima de retardo procesal y tiene un estado de salud muy delicado. Sufre de problemas de salud, tales como Litiasis y una Discopatía Degenerativa Lumbo-Sacra que padece desde hace nueve (09) años; principalmente en las vértebras de la columna (L4-L5 y L5-S1). Su condición de salud actual es delicada y tiende a agravarse de manera progresiva, al punto que tiene fuertes dolores o lumbalgias dorsales que se irradian en la pierna izquierda, limitando su movilidad, pues no se encuentra en un lugar que brinde ventajas de movilidad y descanso. Luis Cárdenas duerme en el suelo en una colchoneta y en un espacio reducido. Adicionalmente, padece disminución de la fuerza física y movilidad, así como síndrome de desacondicionamiento físico, trastorno mixto ansioso depresivo, trastorno del sueño afectando la salud física y emocional.

Trabajó en PDVSA desde septiembre 2005. Está plenamente identificado con la industria petrolera y con el proyecto político del presidente Hugo Chávez Frías. Acompaño, en el año 2009, la nacionalización de la faja petrolífera del Orinoco. Posteriormente se integró como auditor interno y participó en mesas de trabajo para la conformación del plan de la patria (2013-2019), legado del presidente Chávez. El 03-07-2019 fue promovido como gerente funcional de Auditoría, Comercio y Negocios Internacionales, cargo que mantuvo hasta el 23 de agosto 2019 (fecha de su detención).

Solicitud

Para Luís Cárdenas exigimos una medida humanitaria que le permita continuar el proceso desde su casa con las atenciones correspondientes, así como el cese al retardo procesal de su caso y que dicho proceso sea limpio y justo.

Eudis Girot

Ocupación: Trabajador de la industria petrolera desde hace 30 años, miembro directivo de la FUTPV. Defendió la industria en el sabotaje petrolero, fue condecorado tres veces por el comandante Chávez. Siempre ha estado defendiendo y buscando solventar las dificultades y demandas de las y los trabajadores petroleros. En el último año promovió la lucha por recuperar el seguro de salud de las y los trabajadores, ya que la suspensión de este servicio ha generado penurias, y en algunos casos, la muerte de compañeros por falta de atención médica.

Le acusan de terrorismo, asociación para delinquir, conspiración y divulgación de información confidencial. El 18 de noviembre de 2020 fue detenido en su residencia por efectivos del DGCIM. Durante la audiencia de presentación la juez desestimó tres delitos, dejando sólo terrorismo y sumando porte ilícito de armas, a pesar de contar con su respectivo porte legal. En el expediente no existe acusación fiscal sobre los delitos que le imputan, lo cual pudo visualizarse en el expediente en tribunales 25 días después de vencido el plazo para ello; mucho menos, existe alguna prueba que sustente que haya cometido algún delito, razón por la que el abogado ha solicitado que se anule el proceso. Han pasado más de 4 meses desde su detención y no se ha realizado la audiencia preliminar.

Solicitud

Para Eudis Girot exigimos que el proceso sea anulado y por ende el decaimiento de la medida privativa de libertad, ya que no existe acusación en el expediente. En su defecto, solicitamos una medida menos gravosa que garantice su salud y su vida. Guillermo Zarraga Ocupación: Trabajador de la industria petrolera desde hace más de 20 años. Siempre ha estado defendiendo y presto a trabajar por la industria petrolera, participando en importantes proyectos en el área de refinación. Le acusan de los siguientes delitos: revelación de información confidencial y asociación para delinquir.

El 14 de noviembre de 2020 en horas de la madrugada, fue detenido en su residencia por efectivos del DGCIM. En el expediente, la acusación fiscal menciona que fue aprehendido entregando información confidencial a un ciudadano norteamericano, un alegato totalmente falso, ya que lo detuvieron en horas de la madrugada en su vivienda. Adicionalmente, no conoce a dicho ciudadano norteamericano, quien además estaba detenido desde un mes antes de la detención de Guillermo Zarraga. La detención de Guillermo Zarraga ha sido totalmente arbitraria, carente de todo fundamento jurídico constitucional, y violatoria de los artículos 44, 45 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El mismo es inocente de los hechos que se le imputan debido a que:

– No hay violación de información confidencial, ya que no suministró información a nadie.

– No hay detención en flagrancia.

– No hay relación alguna con las fechas que se plasman en el expediente en cuanto a detención, hechos y actuaciones que se imputan.

– No guarda ninguna relación con el ciudadano norteamericano con el cual lo relacionan en el expediente.

Solicitud

Para Guillermo Zarraga exigimos que el proceso sea anulado, y por ende el decaimiento de medida privativa de libertad, o en su defecto una medida menos gravosa que garantice su salud y vida.

Neptalí Duno

Ocupación: Trabajador de la industria petrolera desde hace más de 15 años. Siempre ha defendió la industria y ha estado presto a trabajar por ella. Históricamente se ha desempeñado en el área de refinación. Le acusan de contrabando agravado. El 05 de Marzo de 2020, fue detenido por efectivos del DGCIM. En el expediente la acusación fiscal no presenta pruebas de culpabilidad. La detención de Neptalí Duno ha sido totalmente arbitraria, carente de todo fundamento jurídico constitucional y violatorio de los artículos 44, 45 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Actualmente se encuentra en espera de inicio de juicio, luego de 10 meses de su detención, se efectuó la audiencia preliminar. En el mes de abril de 2021 fue trasladado a la cárcel de Yare, donde las condiciones de vida son claramente precarias. La condición económica de su familia es crítica, adicional a que se encuentra en Pto. Fijo, lo que hace difícil el que puedan prestarle atención referente a alimentación y medicinas.

Solicitud

Para Neptali Duno exigimos que el proceso sea anulado y por ende el decaimiento de medida privativa de libertad, o en su defecto una medida menos gravosa que garantice su salud y su vida, así como el cese del retardo procesal respecto al proceso de juicio.

Joel José Bolívar Rojas

Trabajador de Hidrocapital. Imputado injustamente por la muerte de un compañero de trabajo en un hecho que fue certificado por el INPSASEL como accidente de trabajo ocurrido el 31 de marzo del 2018 durante trabajos de reparación de una avería. El mencionado ciudadano se encuentra privado de libertad desde abril del 2018 en el Comando 43 de la Guardia Nacional Bolivariana en Caracas, en muy precarias condiciones de salud y en avanzado estado depresivo. En este caso no se ha realizado una investigación exhaustiva que examine los hechos y que tome en cuenta lo investigado y determinado por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL).

Solicitudes

Se realice una investigación rigurosa que permita determinar los hechos y se aclaren las verdaderas causas y los verdaderos responsables del accidente que ocasionó la muerte de un trabajador de Hidrocapital. De igual manera se solicita una inmediata medida de libertad considerando el estado de salud del mencionado y en virtud de que no se ha comprobado su culpabilidad en el delito que se le imputa.

Rafael Enrique Nelo García y sus otros dos compañeros

Ex-trabajadores al servicio de la empresa Almacenes y Transporte Cerealeros (ATC) ubicada en el Municipio Araure del Estado Portuguesa, imputados por delitos supuestamente cometidos en perjuicio de bienes de la mencionada empresa para el aprovechamiento particular. Pero en este caso se ha llevado un proceso lleno de vicios y de irregularidades que han sido demostradas por el defensor público asignado, donde la fiscal a cargo de la representación del Ministerio Público no ha favorecido la procura de la verdad, mostrando un ensañamiento contra los procesados en cuestión. Los compañeros se encuentran privados de libertad desde el 05 de marzo del 2020 en los calabozos del Centro de Coordinación Policial N.º 02 Gral José Antonio Paéz, en Acarigua, Estado Portuguesa

Solicitudes Se revise la actuación del fiscal a cargo en este caso, se proceda a realizar una exhaustiva y profunda investigación que determine la conducta de los encargados de administrar, al más alto nivel, a la empresa ATC, durante diversos periodos de tiempo, de manera tal que se determine claramente quienes son los responsables de los hechos que se le imputan injustamente a los compañeros. De igual modo, se solicita gestionar la excarcelación de los mencionados ciudadanos a través de una medida sustitutiva de la privación de libertad.

Roger González y demás compañeros.

Trabajadores de la empresa Embutidos Alimex, ubicada en el Estado Lara, fueron privados de libertad el 16 de septiembre del 2019 y salieron el 12 de diciembre con medida cautelar sustitutiva de casa por cárcel, recientemente se logró el cambio de la medida por régimen de presentación. Estos trabajadores fueron judicializados penalmente mediante una maniobra patronal, con el objeto de doblegar su resistencia a las pretensiones de que firmaran su renuncia. Todo se originó en legítimos reclamos que realizaron los trabajadores ante las precarias condiciones de trabajo y las constantes violaciones a sus derechos.

Solicitudes:

Se realicen las actuaciones pertinentes a los fines de ordenar el sobreseimiento y se declare la libertad plena para los trabajadores mencionados.

¡No descansaremos hasta lograr JUSTICIA!

¡Solo el Pueblo Salva al Pueblo!

Agradeciendo de antemano las gestiones que puedan realizar en relación a los casos y solicitudes expuestas, nos despedimos cordialmente de usted.