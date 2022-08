[+VIDEO |Rueda de prensa] Pedro Eusse: No hay dinero para los trabajadores; pero sí para la burguesía parasitaria

Caracas, 08-08-2022 (Redacción TP).- “Saludamos la continuidad de las jornadas de protesta de las y los trabajadores del sector público, enfrentando la política salarial del Gobierno que tiene un absoluto carácter neoliberal”, declaró este lunes el Secretario para el Movimiento Obrero y Sindical del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Pedro Eusse, durante la rueda de prensa del Buró Político.

Eusse reiteró que el Gobierno de Nicolás Maduro “ha optado por la aplicación de un ajuste neoliberal sacrificando las conquistas de los trabajadores para favorecer a sectores del capital”.

Este lunes 08 de agosto, los gremios de trabajadores de los sectores de educación y salud emprendieron nuevamente acciones de agitación para denunciar el fraudulento instructivo salarial de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y el robo de los bonos vacacional y recreacional de los docentes y jubilados del sector educativo.

El dirigente comunista señaló a las cúpulas de federaciones sindicales afiliadas a la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) de actuar como apéndices del Gobierno y suscribir “actas convenio que validan y hacen posible, con una aparente formalidad legal, la destrucción de conquistas contractuales históricas”.

“Estos instrumentos subordinados al patrón y a una administración que aplica una descarada política neoliberal; esos factores son enemigos de la clase trabajadora venezolana y deben ser derrotados”, dijo.

Eusse, quien también es Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), descartó que la marcha convocada para esta semana por el Partido Socialista Unido de Venezuela y avalada por la CBST sea para defender la Ley del trabajo.

“Son ellos los que están violando la Ley abiertamente, por lo tanto, no queda más que rechazar con movilizaciones masivas esa conducta patronal y antiobrera de las cúpulas sindicaleras”, agregó.

Este jueves 11 de agosto organizaciones sindicales desarrollarán una marcha en el marco del Día Nacional de Movilización y Lucha por la Salud y la Seguridad en el Trabajo; actividad acordada en el reciente Encuentro Nacional de Trabajadores en Lucha, realizado a finales de julio.

“El Gobierno dice que no hay dinero para pagar el bono vacacional de los docentes; que no hay dinero para pagar el bono recreacional de los jubilados; que no hay dinero para los maestros; que no hay dinero para cumplir en general con sus obligaciones con las y los trabajadores; en cambio, está otorgando cuantiosos recursos a los sectores de la burguesía a través del otorgamiento de miles de millones de dólares al mercado cambiario”, afirmó Eusse.

El miembro del Buró Político explicó que desde enero hasta el pasado 21 de julio se había otorgado 2.115 millones de dólares a la especulación cambiaria.

“No hay dinero para los trabajadores, pero sí para la burguesía parasitaria. No hay dinero para los pensionados y jubilados, pero sí hay dinero para la corrupción”, sentenció.

Trabajadores criminalizados

El PCV expresó su solidaridad con Rodney Álvarez, el trabajador ferrominero que pasó injustamente encarcelado 11 años. Eusse describió su caso como muestra de una doble criminalización pues además de haber estado preso siendo inocente ahora el Estado se niega a reincorporarlo a su trabajo en Ferrominera.

“También queremos denunciar el caso de la trabajadora Johana González, quien a pesar de contar con una orden judicial de libertad, permanece ilegalmente detenida desde hace más de 100 días”, agregó.

Eusse además mencionó el caso del trabajador de Venalum, Douglas González, detenido recientemente justamente luego de denunciar irregularidades.“Es ya rutina en Venezuela criminalizar a los trabajadores que denuncian corrupción mientras que criminales como el usurpador de Guaidó andan libres”, puntualizó.

85 aniversarios de la Primera Conferencia Nacional

Este 08 de agosto el PCV celebra 85 aniversario de la Primera Conferencia Nacional, “un momento histórico en las luchas de la clase obrera venezolana y del movimiento popular”, dijo Eusse.

El dirigente sindical relató que “en ese momento el PCV dio la cara como organización de las y los comunistas venezolanos ante las posturas liquidacionistas que existían en las corrientes de izquierda que habían enfrentado la dictadura gomecista pero que levantaban banderas socialdemócrata”.

“Hoy nuestra lucha es contra la injerencia y agresiones del imperialismo, pero también contra los farsantes, los falsos revolucionarios; contra el fraude que se comete desde sectores dominantes del poder político que practicando políticas a favor del capital, destruyendo derechos del pueblo trabajador, muestran una falsa postura de revolucionarios”, afirmó.

Solidaridad con Cuba

El PCV reafirmó su solidaridad con el pueblo cubano, su Gobierno y el Partido Comunista de Cuba ante el dramático momento que está viviendo Matanzas con los incendios de los almacenadores de combustible.

«Estamos seguros de que ese pueblo valiente, luchador, se levantará como siempre lo han hecho y superarán esta situación. Enviamos nuestro abarazo y condolencias», finalizó.