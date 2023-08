(+VIDEO) PCV: Maduro mantiene política complaciente con el empresariado

“El gobierno de Nicolás Maduro continúa ejecutando una política complaciente con el empresariado venezolano y en detrimento de la clase trabajadora”, denunció este lunes Neirlay Andrade, integrante del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) a propósito de la aprobación de la Ley de Armonización Tributaria y la derogación de la gaceta que establecía el precio del diésel a 0.32$ para el sector industrial.

El Gobierno Nacional echó para atrás la fijación del precio del diésel para los industriales en 0.32$ y lo estipuló en 3 Bs, el litro, fruto de las negociaciones con Conindustria.

Por otro lado la Asamblea Nacional aprobó recientemente una Ley de Armonización Tributaria puesto que, en palabras del Diputado del PSUV, José Vielma Mora, algunos tributos locales “asfixiaban” a los empresarios.

“Qué le dice la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela a la clase trabajadora venezolana que diariamente tiene que pagar el impuesto al valor Agregado? ¿Qué le dice a la clase trabajadora venezolana cuyo menguado ingreso, además, se pierde a través del pago de infames tributos, como el conocido Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, cuyo nombre no le hace justicia, porque finalmente termina pechando a las familias trabajadoras venezolanas”, cuestionó Andrade.

La dirigente del PCV criticó que no hubiera anuncio alguno para revertir políticas que han liquidado el ingreso de las y los trabajadores.

“No escuchamos noticias de que el Gobierno venezolano esté dispuesto a derogar el instructivo de la Onapre, que ha causado tanto malestar en el seno de los trabajadores y las trabajadoras de la administración pública; y mucho menos que se refiera al Memorando Circular 2792 que aplanó las tablas salariales y vulneró todas las contrataciones colectivas, dejándolas prácticamente sin vigencia”, dijo.

“El gobierno de Nicolás Maduro solo le da noticias favorables al empresariado, a la élite política del país y no tiene nada que decir, y mucho menos una política coherente que ofrecer a la clase trabajadora venezolana”, agregó.

Acciones contra la corrupción

Este miércoles 02 de agosto, las organizaciones integrantes del Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo realizarán un piquete ante la Contraloría General de la República para denuncia rel silencio cómplice de este órgano del Estado venezolano ante los escándalos de corrupción que han sido revelados en los últimos meses.

“invitamos a todo el movimiento popular y revolucionario; a aquellos que defienden la dignidad del pueblo venezolano, a sumarse a este piquete de protesta, ante la impunidad, ante el silencio cómplice por los casos de corrupción, tanto los que son de conocimiento público como aquellos que no han sido admitidos por el Gobierno Nacional, pero que son expresión de la descomposición ética y moral de la cúpula gobernante”, declaró Andrade.

PCV introdujo escrito de contestación ante maniobra judicial

El PCV introdujo el pasado 27 de julio un escrito de contestación al recurso de amparo interpuesto por los operadores políticos del PSUV para intervenir judicialmente al partido del Gallo Rojo.

Andrade presentó algunos elementos clave de la argumentación de las y los comunistas en defensa de su organización: “estos personajes no son militantes del Partido Comunista de Venezuela, por tanto, no poseen cualidad jurídica para hablar en nombre del PCV ni de la militancia del PCV”, dijo.

“Pero además, como todos saben, el PCV realizó su exitoso 16º Congreso Nacional en noviembre de 2022; ya finalizaron los lapsos para hacer cualquier tipo de impugnación a este proceso de acuerdo Ley Orgánica de Amparo y la razón por la que no hubo ninguna es porque fue una actividad exitosa para el partido de la clase obrera venezolana”.

El PCV reiteró su alerta al Tribunal Supremo de Justicia “porque sería terrible para la democracia venezolana que incurrieran en un error judicial inexcusable en este plan de asalto contra el Partido Comunista de Venezuela”

“Le decimos al Poder Judicial que en el mundo, las organizaciones de izquierda, las organizaciones revolucionarias, las organizaciones antiimperialistas, tienen los ojos puestos en este caso”, agregó Andrade.

La dirigente informó que recientemente se divulgó una petición firmada por más de 300 intelectuales, activistas de derechos humanos, historiadores, dirigentes sindicales, gremiales, políticos, diputados, eurodiputados, exigiéndole al gobierno venezolano respeto a los derechos políticos del PCV y del pueblo venezolano.

“La clase trabajadora tiene derecho a contar con su partido para expresar sus opiniones. Ese partido, el Partido Comunista, está en estos momentos amenazado; el mundo lo sabe y ha habido una respuesta contundente de solidaridad con el PCV y su militancia”, apuntó.

Denuncian muerte de niña yukpa

El Buró Político del PCV lamentó la más reciente noticia del fallecimiento de una niña del pueblo yukpa tras los episodios de agresión policial que el Estado venezolano mantiene contra esa comunidad indígena.

“Recordemos que a los yukpa se les impide circular en estos momentos por el territorio nacional para vender su mercancía. Esto indiscutiblemente ha generado confrontación, amenazas, hostigamiento, persecución y encarcelamientos”, explicó Andrade.

La dirigente detalló que hace unos días atrás una niña de tan solo siete meses fue arrebatada de los brazos de su madre por parte de la Policía Nacional Bolivariana.

“Su madre fue trasladada a calabozos de la PNB. La niña en el forcejeo entre su madre -que protegía su vida- y las fuerzas represivas del Estado, cae al piso y, días más tarde, muere”.

“Enviamos nuestra solidaridad a la familia del líder yukpa Francisquito Romero, padre de la niña, quien ha protagonizado estas luchas que está librando el pueblo yukpa y que hoy se encuentra en un proceso judicial. Y extendemos por supuesto, nuestra solidaridad y nuestro abrazo fraterno a todo el pueblo y la comunidad yukpa en el estado Zulia”, dijo Andrade.

PCV exige implementación inmediata de una plan nacional contra la trata de personas

El pasado 30 de julio fue el Día Internacional contra la Trata de Personas; “situación delicada que además es agravada por la precaria condición en la que se encuentran miles y miles de familias trabajadoras que no ven posibilidades de subsistir en el país”, dijo Andrade.

Para el PCV los elevados números de casos de venezolanas involucradas en redes de tratas que reportan organismos especializados y organizaciones no gubernamentales, “contrastan con la falta de operatividad del Gobierno para poder atender la situación”.

La dirigente recordó que 2021 se decretó través de una Gaceta Oficial, la elaboración de un Plan Nacional contra la Trata que debía ocupar un rango temporal desde 2021 hasta 2025.

“Estamos en el año 2023 y no existe tal plan. Pero además, recientemente, en el mes de mayo, el Estado venezolano, se comprometió ante Naciones Unidas a publicar en un lapso no mayor a 15 días el Plan Nacional contra la Trata y aún no hay noticia sal respecto”, agregó.

Repatriación para Simón Trinidad

El PCV se unió a la campaña internacional para exigir la repatriación del insurgente colombiano Simón Trinidad y su incorporación a la Jurisdicción Especial de Paz de Colombia.

Además también se reivindicaron casos emblemáticos de revolucionarios presos en cárceles del imperialismo, como lo son el venezolano Ilich Ramírez Sánchez y el libanés Georges Abdallah.