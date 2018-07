PCV: control obrero-popular frente a concepciones burocráticas

Caracas, 5 jul. 2018, Tribuna Popular TP.- El Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció el fracaso del ejercicio de la dirección burocrática burguesa de las empresas del Estado y alertó sobre la graves consecuencias que ello trae para el país y sobre todo para las grandes mayorías del pueblo trabajador.

Oscar Figuera, secretario general del PCV, señaló que rechazan el desmontaje que se ha venido haciendo del sistema público de distribución de alimentos que se construyó durante la presidencia de Hugo Chávez, especialmente de Mercal, Pdval y Abastos Bicentenario para crear las denominadas Tiendas CLAP que se entregan a operadores privados.

El dirigente comunista lo denunció como «una política de reprivatización de espacios conquistados por lo público, de espacios conquistados por el país, y exigimos que se discuta con el PCV las propuestas que hemos hecho para impulsar una nueva concepción de gestión múltiple de las empresas públicas, donde se garantice la participación obrera, comunera y popular, así como la participación de los productores libres y asociados y del Estado».

Para el PCV, el anuncio del Gobierno nacional sobre el relanzamiento de 700 empresas del Estado, «significa que se estancaron, retrocedieron, pero, además ¿las van a ‘relanzar’ con el mismo esquema, con la misma con concepción? Ha fracasado la concepción burocrática burguesa de dirección de las empresas, y ahora se pretende entregarle la presidencia y gerencia de esas empresas a una organización que no tiene nada que ver con esos centros de trabajo, y donde la experiencia que tenemos de ese movimiento es que llegan a las instituciones como que fueran colonizadores y propietarios, irrespetando los propios espacios legítimos y naturales de las y los trabajadores».

En esas 700 empresas –puntualizó el PCV–, es necesario garantizar la participación obrero-campesina, comunera y popular, porque con gestión burocrática no hay garantía de desarrollo productivo del país.

«Esto es un tema que nosotros consideramos debe discutirse en el contexto del Acuerdo unitario marco PSUV-PCV, firmado por el mismo presidente de la República, que no es cualquier cosa. Exigimos la discusión de estos temas, por un lado para poder dar nuestros aportes y opiniones, y por otro lado para realizar nuestras observaciones a las propuestas que no compartamos; ese espacio no se ha cumplido», enfatizó Figuera.