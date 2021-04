La necesidad de la unidad de la clase obrera amerita el debate entre organizaciones políticas que se asumen clasistas y revolucionarias

Respuesta del PCV ante las declaraciones del PSL

Luego de realizado, el 19 de marzo, el Encuentro virtual por la Unidad de las Luchas de la Clase Trabajadora, convocado conjuntamente por el FNLCT-CUTV y diversas organizaciones de base del movimiento obrero y sindical, apareció en algunos medios digitales una declaración del PSL-Ccura afirmando que el PCV vetó la participación de varios de sus dirigentes. Pero además en dicho escrito se exponen una serie de ataques contra el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y su política, pretendiendo descalificar la iniciativa unitaria impulsada y apoyada por nuestro Partido.

Al respecto, con la finalidad de esclarecer planteamientos publicados por PSL-Ccura -así como una nota atribuida a la organización denominada LTS- y en función de fortalecer el proceso de unidad de acción iniciado, hemos decidido dar respuesta pública en los siguientes términos.

1. El PCV no “vetó” la participación de ningún dirigente del PSL-Ccura, así como de ningún vocero o dirigente o representante de sectores sindicales o de trabajadores relacionados con otra organización política, en el Encuentro unitario realizado y mucho menos en el proceso de unidad de acción que estamos impulsando. En el caso particular de los compañeros del PSL-Ccura, con quienes no hubo ningún contacto directo para tratar éste tema, pero dieron a conocer su interés en participar a través de un dirigente sindical comprometido con la actividad, el camarada Pedro Eusse (actuando como coordinador del FNLCT y uno de los promotores-impulsores del Encuentro) les envió propuesta, por la misma vía, de efectuar reunión política previa entre las direcciones de ambos partidos políticos (PCV y PSL-Ccura), tal propuesta fue hecha también al camarada Oscar Figuera (secretario general del Comité Central del PCV), quien estuvo de acuerdo; sin embargo, los compañeros del PSL-Ccura no hicieron llegar ninguna respuesta, de hecho ignoramos si tal propuesta fue efectivamente entregada a los dirigentes del PSL.

¿Por qué se hizo tal propuesta? Previamente varios camaradas y amigos del FNLCT habían manifestado la preocupación de que el espacio de unidad de acción, que apenas se proponía y generaba entusiasmo en direcciones sindicales y líderes de base, terminara siendo un escenario en que dirigentes de partidos políticos, con marcadas diferencias, expusieran sus contradicciones ideológicas y políticas y se confrontaran entre sí, produciendo decepción y desaliento en trabajadores y trabajadoras que se incorporan para debatir cómo enfrentar la dramática situación por la que atraviesan, la destrucción de los salarios y las convenciones colectivas, los despidos, la actuación fraudulenta de la patronal y el Estado, la liquidación de los derechos colectivos, la criminalización y estigmatización de las luchas, en vez de presenciar pugnas estériles entre líderes de partidos políticos.

Tal preocupación se originaba en el conocimiento de anteriores experiencias de unidad sindical, donde dirigentes político-sindicales de derecha y de izquierda confrontaban sus posiciones y terminaba prevaleciendo el criterio de alguna fracción partidista o bloque de partidos, por encima de las necesidades del conjunto de las organizaciones sindicales y laborales en general, frustrando las aspiraciones unitarias de las y los trabajadores. Por ello y sabiendo de las tensiones históricas entre las corrientes ideo-políticas que encarnan el PSL y el PCV, se consideró (y se considera) necesario que ambas organizaciones se reunieran previamente para definir criterios conjuntos que contribuyeran al éxito del esfuerzo unitario, acordando un tratamiento correcto de las diferencias inevitables y abandonando la práctica de las descalificaciones mutuas en el espacio unitario. El contenido y el tono de la declaración del PSL confirman nuestra preocupación.

Por tales razones y considerando que el proceso de unidad de acción sindical y laboral apenas ha dado un primer paso en su proceso de construcción, hacemos pública la propuesta a los cuadros dirigentes del PSL de sostener una pronta reunión con integrantes del Buró Político del Comité Central del PCV, a los fines de realizar un debate franco y sincero que nos comprometa a crear las mejores condiciones para que actuemos juntos en este espacio unitario, que recoge la urgente necesidad que tiene la clase obrera de defenderse y pasar a la ofensiva combativa y sostenida por la derrota de los planes y políticas de las clases dominantes y sus expresiones políticas, tanto del imperialismo como de la burguesía local.

2. El Encuentro Nacional por la Unidad de las Luchas de la Clase Trabajadora se realizó con la participación, incluso desde su convocatoria, de diversas organizaciones, dirigentes sindicales, movimientos y líderes obreros que responden a diferentes puntos de vista ideo-políticos y político-sindicales, pero que se pusieron de acuerdo en convocar y realizar el mencionado Encuentro por vía telemática e iniciar un proceso de amplia unidad de acción que, progresivamente, fuera integrando a disimiles agrupamientos laborales, tendencias sindicales y sectores de trabajadores(as), siempre y cuando asumieran las luchas en defensa de los intereses de las y los trabajadores con independencia y autonomía de clase frente al Estado, a la patronal y a las direcciones partidistas que abiertamente responden a los intereses de cualquier fracción burguesa, tradicional o emergente.

Es decir, que es absolutamente falso que los asistentes solo se identificaban con el PCV, con el FNLCT o con la APR; asimismo, es totalmente falso que se estableciera como condición para participar en el Encuentro que todos debían ser representantes de una organización sindical formal. Por ejemplo, allí estaban: desde directivos de sindicatos tales como Subtrafogade, Sintrainces (seccional Dtto Capital), SINUNTRAPEPSI-Carabobo, SINTRACEMEX, SUTRAPETRORINOCO, al igual que representantes del Movimiento 1° de Octubre del sector petrolero o voceros del Colectivo 2 de Junio que agrupa a trabajadores y trabajadoras de Barrio Adentro, hasta un delegado sindical de SIDOR (líder de un movimiento unitario que lucha en Guayana) y trabajadores que enfrentan a la patronal y a los sindicaleros sin pertenecer a ninguna organización formal (como los de Pepsico o INLACA, entre otros). Con esa misma diversidad se vienen produciendo las posteriores adhesiones a la Declaración surgida en el Encuentro, lo que constituyen apoyos de numerosos líderes sindicales de base y de trabajadores y trabajadoras a la unidad de acción que hemos iniciado.

3. El PCV no ha avalado de ninguna manera, ni ha sido “copartícipe” en modo alguno de las políticas económicas y laborales del Gobierno, por el contrario las ha confrontado abiertamente. El denominado Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica fue rechazado por nuestro Partido desde un primer momento, al igual que el nefasto Memorando-Circular 2792 con los lineamientos de Piñate para socavar las convenciones colectivas, que fue denunciado a través de un documento del Buró Político del CC del PCV (de fecha 29 de octubre del 2018), siendo además protestado por las y los comunistas en manifestaciones obreras y populares en las que participamos con el FNLCT y otras organizaciones de masas. De hecho, la confrontación del PCV contra tales políticas de orientación neoliberal, aceleró y profundizó el deslinde que ya venía produciéndose desde hace años entre nuestro Partido y la dirección del Gobierno-PSUV, lo que se tradujo en la conformación de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR). Por cierto, tal decisión del PCV, de producir un abierto deslinde con la dirección del PSUV-Gobierno, no tuvo que ser “a consecuencia de la presión de sus bases” -como manipuladoramente lo señalan las corrientes troskistas en sus declaraciones contra el PCV-, porque tal decisión fue el resultado de un proceso orgánico de análisis y discusión interna entre las y los comunistas venezolanos, conducido por el Comité Central del PCV y su Buró Político, utilizando el principio del centralismo democrático, lo que produce la plena cohesión política al interior de nuestro Partido. Cohesión de las y los comunistas venezolanos que, por cierto, le ha impedido al Gobierno dar un zarpazo judicial antidemocrático contra el PCV tal y como lo hizo con Tupamaros y con el PPT.

4. Se “acusa” al PCV de haber apoyado al proceso liderado por Chávez con “tibias criticas”. Curiosamente tal señalamiento viene de una organización política troskista que tiene entre sus dirigentes fundamentales a cuadros que fueron activistas del chavismo durante los primeros años del Gobierno del Presidente Chávez y que llegaron a ocupar posiciones privilegiadas en determinadas instituciones importantes, durante cierto tiempo. Pues bien, no renegamos -como otros- de haber sido parte de la alianza de fuerzas que con el Presidente Chávez derrotamos al puntofijismo e iniciamos un proceso político que se planteó liberar a Venezuela de la dominación imperialista y que, en dependencia de su correlación de fuerzas de clases, avanzaría hacia la conquista del poder para la clase obrera y el pueblo trabajador o se quedaría en el plano del reformismo, preservando la dominación de las clases explotadoras. Todos sabemos que fue lo segundo lo que imperó, al no lograrse hasta ahora la correlación de fuerzas que produjera un salto cualitativo y revolucionario en la realidad política y socio-económica del país. Y conscientes de tal situación, el PCV siempre mantuvo su independencia y autonomía irreverente frente a la dirección del Gobierno del Presidente Chávez, así como actualmente con el Gobierno del Presidente Maduro. No fueron nada “tibias” nuestras posiciones firmes al negarnos –por decisión del XIII Congreso Extraordinario del PCV- a hacer parte del PSUV, cuando ese partido fue creado en el 2008, pese a la insistencia del propio Presidente Chávez. Así como tampoco han sido nada tibias, nuestras combativas demostraciones de rechazo a políticas antipopulares y antiobreras a lo largo de todo el período del llamado proceso bolivariano, pero también acompañamos las decisiones en favor del interés del pueblo venezolano asumidas por el Presidente Chávez. Pero lo cierto es que nunca han visto, ni verán, al PCV utilizando luchas obreras y populares para establecer pactos burocráticos con el reformismo dominante, ni haciéndole coro a factores de la extrema derecha que promueven injerencia imperialista, como si lo han hecho algunos que se presentan como “ultra-revolucionarios” pero que incurren en prácticas oportunistas contrarias a los intereses de la clase obrera.

5. Con igual tono descalificador y plagado de resentimiento contra el PCV, se pretende cuestionar nuestra actuación en las luchas obreras, lo cierto es que ninguna mentira ni manipulación puede ocultar que el PCV, a lo largo de sus 90 años de historia, pese a las grandes dificultades que impone el enemigo e incluso pese a nuestros propios errores cometidos (solo el que que no lucha no comete errores), ha sido coherente en la defensa de los intereses de las y los trabajadores, construyendo con ellos sus planes de lucha, sin imposiciones de métodos pero sin descartar cualquier forma de lucha, en correspondencia con la realidad objetiva y según los niveles de desarrollo de la conciencia y de organización de las masas. Precisamente, el PCV impulsa, promueve y alienta procesos de unidad de la clase obrera y del pueblo trabajador, en función de contribuir a que nuestra clase adquiera conciencia de la misión revolucionaria que le corresponde asumir en la sociedad y para que construya la fuerza imbatible que le permita cumplir tal misión: tomar el poder para hacer una verdadera revolución socialista.

