Chipriota Pambis Kyritsis es electo nuevo secretario general de la Federación Sindical Mundial

Caracas,09/05/2022.- El ex jefe del Sindicato Panchipriota del Trabajo(PEO, según sus siglas en griego), Pambis Kyritsis, fue elegido el domingo nuevo secretario general de la Federación Sindical Mundial (FSM) en el 18° Congreso Sindical Mundial, cecelebrado en Roma.

En su primer discurso destacó: “Estamos aquí armados con las decisiones de nuestro Congreso, llenos de determinación para cambiar los equilibrios, para resistir el fatalismo y la capitulación, para defender los derechos delos trabajadores, para defender la negociación colectiva y el convenio colectivo, para oponernos a la privatización y a la destrucción del Estado del Bienestar”.

Pampis Kyritsis ha sido uno de los vicepresidentes de la FSM desde el año 2000. En una nota de prensa, el Sindicato Panchipriota del Trabajo, afiliado al Partido Progresista del Pueblo Obrero (Akel), dijo que Kyritsis ha contribuido significativamente al Movimiento Sindical Mundial.

«Soy consciente de la responsabilidad que asumo. La FSM cuenta con una larga y gloriosa historia de lucha y en las condiciones actuales tiene un papel muy importante que desempeñar en la coordinación y orientación del movimiento obrero clasista en todo el mundo», dijo Kyritsis.

“Nuestro 18º Congreso ha destacado con claridad los campos en los que el movimiento sindical clasista global está llamado a dar sus batallas y a realizar sus objetivos. Ha establecido prioridades para una intervención más productiva y eficaz, un frente más fuerte y más unido en las luchas de los trabajadores”, aseveró.

Duras batallas para los trabajadores

“No nos hacemos ilusiones. Las batallas que nos esperan serán duras y difíciles. En la guerra entre el trabajo y el capital que nos impone la naturaleza bárbara y explotadora del sistema capitalista, la correlación de fuerzas en este momento no es tal que nos asegure resultados victoriosos en todas partes y siempre”, destacó el dirigente sindical chipriota.

“No cabe duda de que esta relación de fuerzas a nivel mundial sería muy diferente, si una parte importante del movimiento sindical no estuviera bajo la dependencia y la influencia política e ideológica delos círculos dominantes del capitalismo”, enfatizó.“ Si esta parte fijara sus prioridades en función de los intereses de clase de los trabajadores y no del interés de nadie más, la capacidad de los trabajadores para resistir los ataques e imponer políticas que respeten sus logros y derechos sería sin duda mucho mayor. La situación de las condiciones de vida y de trabajo también sería muy diferente. La coherencia de clase no caracteriza ciertamente a todo el movimiento sindical, pero sí a las fuerzas que se unen en la FSM”,indicó al tiempo que reiteró que pese al chantaje y la exclusión “es imposible desaparecer al sindicalismo clasista”.

A la conferencia asistieron 426 delegados de 100 países. La FSM organizada con presencia en todos los rincones de la tierra, cuenta con sindicatos que representan a más de 110 millones de miembros en el mundo.

La nueva dirección de la FSM

Presidente: Mzwandile Michael Makwayiba (Sudáfrica)

Secretario general: Pambis Kyritsis (Chipre)

Secretario general adjunto: C. Srikumar (India)

Secretario general adjunto: Swadesh DevRoye (India)

Secretario general adjunto: George Perros (Grecia)

Secretario general adjunto: Divanilton Pereira (Brasil)Secretario general adjunto: Alberto Reyes (Panamá)

Miembros del Secretariado:

Ernesto “Quiqui” Trigo (Argentina)

Cinzia Della Porta (Italia)Matthieu Bolle Reddat (Francia)

Vincent Kapenga (RD Congo)

Adnan Azzouz (Siria)

Abdelmalik El Naneem (Sudán)

Artur Sequeira (Observador)

Presidente del Comité de Control Financiero : C. H. Venkatachalam (India)

El 18o Congreso Sindical Mundial proclamó unanimosamente -al expresar los sentimientos de los congresistas- a George Mavrikos Presidente honorario de la FSM.