PCV: AMPLIA ALIANZA ANTIIMPERIALISTA PARA ELECCIONES MUNICIPALES

Caracas, 31 oct. 2017, Tribuna Popular TP.– El Partido Comunista de Venezuela (PCV) ratificó su política de alcanzar la máxima alianza popular y antiimperialista con el fin de participar en amplia unidad de las fuerzas revolucionarias en las próximas elecciones para Alcaldes y Alcaldesas, como herramienta necesaria para la defensa de la soberanía frente a las agresiones imperialistas y las acciones criminales de sus lacayos en el país.

Oscar Figuera, secretario general del PCV, aseguró que esa orientación fue aprobada por el VI Pleno del Comité Central de la tolda roja, reunida el pasado domingo 29 de octubre para analizar la situación política y económica nacional y electoral, así como las orientaciones electorales.

“El VI Pleno del Partido Comunista orientó a concretar los esfuerzos por la más amplia alianza popular, que exprese los intereses de las fuerzas progresistas de nuestro pueblo trabajador, y alcanzar así la máxima unidad”, indicó Figuera.

Asimismo, alertó que la construcción de esta alianza electoral no depende de la decisión del PCV, por lo que hay escenarios de alianzas parciales en los que han trabajado, en caso de no llegar a acuerdos. “Si por actitudes de prepotencia y autosuficiencia de algún otro partido no se logra la alianza, igual el PCV participará en todos los municipios”, señaló.

De igual forma, el secretario general expresó que hasta la fecha no se ha dado una reunión del Gran Polo Patriótico en pleno, con la participación del PSUV, para hacer una evaluación política de los resultados de las elecciones regionales, lo cual dificulta la concreción de una agenda revolucionaria común para abordar de manera unitaria el tema electoral así como la situación política, económica y social del país.