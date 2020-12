Carta a los Partidos Comunistas y Obreros sobre la censura al PCV en campaña electoral.

A los Partidos Comunistas y Obreros del mundo

Estimados camaradas:

Desde el Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV) les saludamos fraternalmente. La presente comunicación tiene como finalidad ponerlos al tanto sobre la agudización de la política de bloqueo comunicacional y censura que se viene aplicando contra nuestro Partido en el marco de la actual campaña electoral (elección Asamblea Nacional el 6 de diciembre 2020), que representa una flagrante violación a nuestros derechos políticos y a la ley de procesos electorales en Venezuela.

La censura comunicacional contra el PCV desde los medios de comunicación públicos y privados no es un hecho nuevo. Desde hace varios años, en la medida que la política gubernamental ha venido adquiriendo un carácter liberal-reformista en beneficio del capital, el sistema de medios de comunicación públicos ha intensificado su política dirigida a censurar e invisibilizar las posturas críticas de las organizaciones políticas y sociales revolucionarias, en particular en lo que se refiere al PCV. Un reflejo concreto de tal decisión, fue la ausencia en las ruedas de prensa semanales del PCV, a las que asistían sin falta cuando las diferencias eran menos marcadas.

El cerco comunicacional contra el PCV se intensifica tras nuestra decisión de crear la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) en conjunto con otras organizaciones políticas y sociales, con el fin de impulsar la construcción de un referente estratégico de lucha que reagrupe las corrientes revolucionarias obreras, campesinas y comuneras, junto a la diversidad de expresiones culturales y núcleos populares de base chavistas, frente a la agudización de la crisis del capitalismo dependiente y rentista venezolano y la agresión imperialista. Un bloque de fuerzas revolucionarias que de caras a estas elecciones se posicione como una opción independiente frente a los Partidos que en este momento personifican la instrumentación de un plan de ajuste económico que acelera el deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora de la ciudad y en campo, avanzando en el desmontaje de las conquistas sociales y políticas del proceso Bolivariano que encabezó Hugo Chávez Frías.

A lo largo del desarrollo de la campaña electoral, los medios de comunicación radiales, televisivos y digitales públicos se han encargado de invisibilizar las actividades y propuestas del PCV y la APR. Tal política de censura se realiza en abierta violación del artículo 81 de la ley de procesos electorales que obliga a los medios de comunicación públicos y privados a realizar una cobertura informativa completa y balanceada de las ofertas electorales. Sin embargo, es importante hacer notar que mientras el sistema público de medios de comunicación censura al PCV y a la APR, brinda cubertura a la totalidad de los actos políticos de campaña de los partidos que integran el polo gubernamental, así como a los partidos de la derecha, a quienes además les concede participación en entrevistas y programas de opinión electoral.

Una prueba adicional de esta violación del artículo 81 de la ley de procesos electorales es el desarrollo de debates televisados de forma simultánea por todos los medios de comunicación nacional, donde participa un vocero por cada alianza política electoral, excepto los representantes del PCV y la Alternativa Popular Revolucionaria quienes hemos sido excluidos deliberadamente.

A raíz de esta situación, el PCV y la APR ha desarrollado dos acciones dirigidas a presentar evidencias y a denunciar estas violaciones de la ley y demás normativas sobre campañas electorales que afecta los derechos políticos de la clase trabajadora venezolana. La primera acción fue una carta dirigida a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) donde se solicitaba reunión a fin de abordar estos inaceptables ventajismos electorales del Partido de Gobierno en alianza con los Partidos de la derecha. De dicha reunión la máxima instancia electoral manifestó su compromiso de intervenir en favor del respeto de la ley y el equilibrio informativo durante la campaña electoral; sin embargo, no ha desarrollado acciones concretas para frenar la censura y el bloqueo mediático contra el PCV-APR y poner coto al ventajismo del PSUV y Partidos de oposición.

La segunda acción desarrollada por el PCV y la APR es la denuncia pública, así como manifestaciones de calle contra la ilegal censura comunicacional a nuestra propuesta electoral. Hemos desarrollado la toma de las instalaciones del principal canal de televisión del estado en protesta y con el fin de solicitar cobertura a nuestras actividades y espacios en los programas de debate y opinión electoral, sin que los directivos de dicho canal den respuestas favorables a nuestros legítimos reclamos.

Paralelamente, nuestro Partido no ha tenido posibilidad de colocar sus piezas de publicidad en televisoras y emisoras radiales públicas y privadas. La generalidad de estos medios no responden a nuestra solicitud de contratar espacios para transmitir nuestra propaganda electoral, violentando así el artículo 80 de la ley de procesos electorales que obliga a los medios de comunicación a difundir la propaganda electoral de las organizaciones participantes.

No albergamos la menor duda de que existe una instrucción gubernamental a medios públicos y privados para censurar al PCV y no permitir la divulgación de nuestra propaganda electoral. El CNE, en este aspecto, no ha cumplido su rol como árbitro y por ende como responsable de hacer cumplir la ley y normativas electorales.

El plan de excluir y silenciar al PCV y a la APR, mientras el Partido de Gobierno y los Partidos de la Derecha se reparten los espacios en medios públicos y privados, deja en evidencia el nuevo pacto burgués y de elites que está en marcha en Venezuela. La conciliación de clases teme que el PCV y la APR conquisten una fracción parlamentaria que haga contrapeso a sus planes de convertir a la nueva Asamblea Nacional en instrumento al servicio de la política económica entreguista y anti-popular.

Sabemos que nada de lo que les estamos compartiendo es nuevo para los Partidos Comunistas y Obreros del mundo. Estas son, en general, las adversas y desventajosas condiciones electorales en las que nuestros Partidos y la Clase Obrera de todos los países tiene que luchar para abrirse espacios frente a los abusos de los partidos burgueses. Sin embargo, es nuestro deber transmitirles nuestra experiencia concreta a fin de desmontar los mitos creados en torno a una supuesta “democracia avanzada, participativa y protagónica” en Venezuela, vaciada de los contenidos de la lucha de clases.

Para nuestro Partido será de gran ayuda, que ustedes puedan pronunciarse en solidaridad con el PCV y la Alternativa Popular Revolucionaria ante el ejercicio de censura en los medios de comunicación a nuestra propuesta político-electoral. La solidaridad trascendental que los Partidos Comunistas y obreros han expresado firmemente al proceso Bolivariano, puede jugar un papel importante también a la hora de exigir el respeto y garantías a los derechos políticos y electorales de la clase trabajadora de la ciudad y el campo de Venezuela.

En este sentido, queremos solicitarles que, de ser posible para ustedes, puedan emitir un comunicado de solidaridad y publicar información al respecto en su órgano de prensa y medios de comunicación digitales. Desde el PCV agradeceremos enormemente ese gesto solidario con nuestro Partido y el pueblo trabajador.

Estimados camaradas, nos despedimos reiterándoles nuestro fraternal saludo y nuestra más alta estima y consideración.

BURÓ POLÍTICO DEL COMITÉ CENTRAL

PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELA