De derecha es la visión de socialismo del PSUV

Caracas, 18-01-2023 (McPartland*).- Recientemente las expresiones del liderato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) contra las protestas obreras y los movimientos revolucionarios confirman el lado reaccionario de esta alianza político burguesa venezolana.(1) Las acusaciones de Diosdado contra el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y sus dirigentes, revelan la clase que representa el PSUV para las masas trabajadoras en Venezuela. Estos apáticos a la crítica llevan tiempo elaborando políticas anti-obreras que alzan la voz de nuestra clase contra el gobierno bolivariano y a tales manifestaciones, el PSUV las tilda de reacciones imperialista. Similar a lo que describió el secretario General del PCV, el Partido Comunista de Puerto Rico (PCPR) le pregunta al pueblo trabajador venezolano: ¿Acaso son ataques imperialistas defender la soberanía del pueblo venezolano, las condiciones deterioradas de los trabajadores y la entrega de la industria petrolera al mercado capitalista internacional? Claramente no hay forma de vincular una cosa con la otra y la traición del PSUV a lxs obrerxs se deja ver a flor de piel ya desde hace varios años.

La crítica y autocrítica es una característica distintiva del pensamiento de Lenin y el general del pensamiento de todo revolucionario. Las mentiras comunistas, las mentiras revolucionarias, las mentiras en general, provocan náuseas. (Así lo mencionaba el mismo Lenin en su última participación del Congreso del Partido). El revolucionario convencido de su visión histórica consciente, jamás ocultan las contradicciones y sus debilidades. Ve en su obligación señalarlas, indicarlas, sin regalarle nada al enemigo, resaltando siempre las conquistas, las fortalezas a dónde se encuentren analizar dónde se está y qué debe ser superado. La posición de un revolucionario implica una crítica contra el dogmatismo. Señalar las críticas del proceso es lo que viene haciendo el PCV hace un tiempo atrás.(2) Enfatizando las atrocidades del gobierno bolivariano contra las masas obreras y el PSUV descaradamente les acusan de estar al lado de la derecha.

En el sentido de la importancia de la crítica-autocrítica, el PCPR no tan solo ha estado claro desde el principio en la debilidad del PSUV cuando persistían en mantener las estructuras políticas burguesas, descarrilando el avance político de la democracia obrera y la toma del poder por la clase trabajadora. También señalábamos a nuestros camaradas en el PCV, la importancia de desligarse de esta alianza. Precisamente porque estos canallas del PSUV con su oportunismo burgués entienden que el socialismo se construye colocando a un ex obrero en el poder como Nicolás Maduro. Quien hoy arremete contra las masas trabajadoras que utilizó para posicionarse en el poder. Recordemos a Nicolás Maduro, a Diosdado y su gobierno bolivariano, que antes de llamar a los comunistas aliados de la derecha, atiendan las manifestaciones del pasado 9 de enero de 2023.(3) Donde se realizó una exitosa protesta en diferentes lugares de Venezuela contra las políticas irracionales del gobierno de ese país ante la traumática situación económica que viven los trabajadores del magisterio.(4) Una movilización concurrida que quiere ser callada mediáticamente por sectores afines al gobierno en el poder.(5) Es una muestra de la confrontación de clases en el país, donde la clase trabajadora comienza el año expresándose contra políticas que favorecen los intereses de la burguesía explotadora. Hay que entender que en la situación que lleva a las movilizaciones de los docentes, es idéntica a la de muchas fuerzas trabajadoras de Venezuela, que luchan por un salario justo, anexado al costo de la canasta básica y la exigencia de que se le cumplan con compromisos que ha prometido el ejecutivo nacional venezolano. Es conocido que la derecha opositora busca apoderarse de la dirección de los eventos, pero ni fue la que convocó, ni la que se movilizó. Hay una correlación de fuerzas en disputa, por la diversidad de organizaciones, inclusive sindicales que existe en el área de la educación. El liderazgo sindical verdaderamente revolucionario, así como el que nace en el vapor de la lucha, tiene que activarse y ser la vanguardia orientadora y conductora de las acciones inmediatas que puedan venir. De no ser así, los trabajadores deben elevar su organización política hacia la orientación de activar Consejos de Trabajadorxs.

Para los asalariados en el vecino país, el pasado año los dejó en condiciones extrema de pobreza, cerrando con unos salarios miserables para los trabajadores y un incremento de la pobreza. En el sector público los salarios van de mal en peor y el gobierno repartió bonos de manera discriminatoria en empresas del estado. Manteniendo fuera de la mesa de negociaciones a sindicatos que no están de acuerdo con la línea patronal del Ejecutivo. Se realizan decisiones unilaterales por parte del gobierno nacional de dejar sin efecto la vigencia de contratos colectivos de trabajo. Tanto en el sector privado como en el público, con la aplicación del Memorando-Circular 2792 del Ministerio del Trabajo(6) y el Instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), se reducen los salarios, se despoja de beneficios y conquistas del sector laboral, y todo esto, en una economía donde todos los bienes necesarios para sobrevivir vienen indexándose al dólar y los salarios a una moneda cada vez más débil y devaluada. Contra el instructivo de la ONAPRE, se realizó una iniciativa jurídica para confrontar la legalidad de este y sorprendentemente quienes realizaron la denuncia terminaron multados y acusados de atentar comunicacionalmente contra la paz social e incluso negaron la existencia del documento, aun así, cuando líderes oficialistas defendían el mismo pública y notoriamente.(7) La multa fue desestimada, los efectos del instructivo siguen la precarización de los derechos laborales de la clase trabajadora. Esto ocurre mientras la acumulación de riquezas de la burguesía empresarial, importadora, manufacturera y agroindustrial del país va acumulando más riqueza cada año.

En el manejo de diversos casos contra quienes denuncian atropellos laborales son prácticas donde se cometen violaciones constitucionales con política reaccionarias como la criminalización de las luchas y la judicialización de la denuncia. Esto acompañado de una práctica donde los poderes públicos se prestan para legalizar esas violaciones. Una práctica de criminalización y judicialización de las y los trabajadores. Ya se cumple incluso un año del asesinato a tiros dentro de su vivienda en Puerto Páez, Apure, de José Urbina, militante del Partido Comunista de Venezuela (PCV).(8) En este caso ha imperado la impunidad y el silencio institucional. Meses antes él mismo había manifestado que eran víctimas de allanamientos y detenciones arbitrarias por parte de efectivos de la fuerza pública (señalando directamente al teniente coronel Ramón Sánchez, comandante del destacamento de la Guardia Nacional). Han sido varias las solicitudes para reuniones donde se pretende tratar los casos de asesinato de militantes comunistas en los últimos seis años. Casos que presentan total impunidad.

Mientras esta es la actitud oficialista del gobierno contra la clase trabajadora, se realizan leyes como por la Ley de Zonas Económicas Especiales, la Ley Antibloqueo, ley de impuesto a las transacciones en dólares; donde se legaliza la negociación sin transparencia para el pueblo y la secretísimas que lleva a decisiones que propician procesos de reprivatización e inversión de capitales para hacer el país más atractivo a inversionistas foráneos en detrimento de la mano de obra venezolana y para aplastar las luchas de la clase trabajadora. Condenándolas a pagar un impuesto encima de todo, cuando tienen que ir a adquirir artículos de necesidad dolarizados en el mercado. Los mismos burgueses capitalistas de FEDECAMARAS han manifestado estar contentos con la política que lleva el gobierno actual.(9) El Gobierno Venezolano cada día les ofrece mejores noticias a los capitalistas y mantiene golpeando al pueblo trabajador. Hay quienes ven esto desde las izquierdas como herramientas para la conciliación de clases.

Lo más descarado es que el llamado “gobierno socialista” se niega a sentarse a debatir ideas y someterse a una crítica con sectores en defensa de la clase trabajadora, pero sí se reúnen con la derecha del país, incluso en la misma mesa con personajes políticos convictos que han pedido invenciones, sanciones y diversas estrategias que han resultado en el detrimento de la economía y otros aspectos sociales de la vida de las y los venezolanos. ¿Entonces, son les camaradas del PCV los que ahora son aliados de la derecha?(10).

El caso más notorio es el del recién depuesto “presidente interino “Juan Guaidó, quien goza de una impunidad.(11) Hay más voluntad de reunirse y llegar a acuerdos de consenso con quienes tanto daño han causado a Venezuela(12), que con los sectores obrerxs que desde la crítica han terminado por ser ignorados y atacados, calumniados desde sus cómodas plataformas de comunicación.(13) Se le ha llamado al debate privado, público e incluso se les ha pedido derecho de réplica, pero, al mejor estilo de la derecha, han apostado por la táctica de la post verdad y la invisibilizarían. ¡Pero los descaradxs nos llaman a lxs comunistas aliados de la derecha.

Las y los revolucionarios tenemos que ser capaces de demostrar que el socialismo es superior al capitalismo en todos los frentes, fundamentalmente en el frente político. Negar la participación política a las masas trabajadoras con su auténtica crítica y con interés a debatir es una vil traición a la democracia obrera y se asemeja a las estructuras políticas burguesas. La tarea más difícil es transformar las estructuras económicas políticas y sociales. Para eso se debe comprender lo vital de la planificación económica y la participación constante de las masas trabajadoras en la toma de decisiones. Hay que estar preparados para realizar cambios económicos, políticos, culturales y sociales. Esto no lo logrará el PSUV, sino la participación masiva de las masas obreras con el control de las empresas y sus derivados económicos.

El PCPR repudia las expresiones del liderato del PSUV y confía en que el PCV tomará la mejor decisión en cuanto a mantenerse en alianza con el PSUV. Para nosotrxs lxs comunistas boricuas, sería difícil confiar en un organismo que nos compara con la derecha. Resulta muy peligroso y su intención es parecida a las acciones fascistas que se repliegan por el mundo, generando confusión en las masas trabajadoras cuando somos los comunistas los que estamos codo a codo en las luchas obreras. Hemos sido parte de estas acusaciones por hacer críticas a los sectores de izquierda en Puerto Rico. Muchos de ellos que viajan a su país y a Cuba y se proclaman comunistas allá. Sin embargo, acá son otra cosa.

Por tal motivo le sugerimos a la clase obrera venezolana y a su Partido Comunista (PCV), que consideren la creación de Consejos de Trabajadores como fuerza política capaz de pararse frente al PSUV y demás cúpulas burguesas reaccionarias, para plantearle que la clase trabajadora no es de derecha ni de izquierda, sino que es la clase revolucionaria con el deber histórico de la conquista del poder político.

¡Viva la clase trabajadora venezolana!

¡Viva su partido comunista, el PCV!

¡De derecha es la visión del socialismo burgués y pequeño burgués impregnado en el PSUV!

*Este artículo fue publicado originalmente en Abayarde Rojo, órgano informativo del Partido Comunista de Puerto Rico.